فيلم “ذي فانتاستك فور: فرست ستيبس” يتصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

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تصدّر فيلم “ذي فانتاستك فور: فرست ستيبس” The Fantastic Four: First Steps الذي يشكل صيغة جديدة لسلسلة أفلام الأبطال الخارقين من مارفل كوميكس، شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وحقق 118 مليون دولار، متجاوزا عائدات فيلم “سوبرمان”، وفق تقديرات نشرتها شركة “إكزبيتر ريليشنز” المتخصصة الأحد.

يتناول فيلم “فانتاستك فور”، وهو من بطولة الممثل بيدرو باسكال، وفانيسا كيربي، والحائز جائزة إيمي إيبون موس-باكراك، وجوزف كوين (“سترينجزر ثينغز”)، قصة فريق من الأبطال يحاولون إنقاذ عالم مستقبلي من الشرير غالاكتوس.

وقال ديفيد أ. غروس من شركة “فرانشايز إنترتينمنت ريسرش”: “إنّها انطلاقة رائعة”، مضيفا “كانت سلسلة فانتاستك فور متواضعة وتعاني، لكنها وصلت إلى مستوى الأعمال المهمة والأفضل”.

وتراجع فيلم “سوبرمان”، أحدث أفلام السلسلة التي تتمحور على البطل الخارق الشهير، وهو من إنتاج “وارنر براذرز” و”دي سي ستوديوز”، إلى المرتبة الثانية محققا 24,9 مليون دولار، بحسب شركة “إكزبيتر ريليشنز”.

وقد تجاوزت الإيرادات العالمية لهذا العمل الذي يتولى بطولته ديفيد كورنسويت 500 مليون دولار.

وحلّ ثالثا في الترتيب فيلم “جوراسيك وورلد: ريبيرث” Jurassic World Rebirth، أحدث أجزاء سلسلة أفلام الخيال العلمي الشهيرة عن الديناصورات، محققا 13 مليون دولار. وبلغ إجمالي إيراداته العالمية 672,5 مليون دولار.

وتدور أحداث الفيلم الذي أنتجته شركة “يونيفرسال” ويتولى بطولته جوناثان بيلي وسكارليت جوهانسون في مركز بحثي تختبئ فيه ديناصورات معدّلة وراثيا على جزيرة مهجورة ضمن متنزّه “جوراسيك بارك” الأصلي.

وجاء فيلم “فورمولا 1: ذي موفي” F1: The Movie من إنتاج “آبل” و”وارنر براذرز” وبطولة براد بيت في دور سائق “فورمولا 1” سابق يعود إلى حلبة السباقات، في المرتبة الرابعة محققا 6,2 ملايين دولار.

تراجع إلى المرتبة الخامسة فيلم “سمورفس” Smurfs، أحدث فيلم روائي طويل عن السنافر الزرقاء الصغيرة، وتؤدي فيه المغنية ريهانا بصوتها دور السنفورة، محققا عائدات بـ5,4 ملايين دولار.

وفي ما يأتي بقية الأعمال في قائمة الأفلام العشرة الأولى على شباك التذاكر في أميركا الشمالية:

6. “آي نوو وات يو ديد لاست سامر” (5,1 ملايين دولار)

7. “هاو تو تراين يور دراغون” (2,8 ملايين دولار)

8. “إيدينغتون” (1,7 مليون دولار)

9. “سايارا” (1,3 مليون دولار)

10. “أو، هاي!” (1,1 مليون دولار)

بور-سست/رك/غ ر