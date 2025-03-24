فيلم ديزني الجديد “سنو وايت” يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

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تصدّر فيلم ديزني الجديد “سنو وايت” شباك التذاكر في أميركا الشمالية هذا الأسبوع بإيرادات تُقدّر بـ43 مليون دولار، لكنه يواجه صعوبات تعقّد مهمة تعويض تكاليف إنتاجه الضخمة، فضلا عن آراء بعض النقاد السلبية.

فقد واجهت النسخة السينمائية الجديدة لهذه القصة الشهيرة من بطولة رايتشل زيغلر، والتي تأتي بعد 90 عاما من الفيلم الأصلي الضخم، سلسلة من المشاكل، من جائحة كوفيد إلى انتقادات لاستخدامها صورا مطورة عبر الكمبيوتر بدل الاستعانة بممثلين حقيقيين، لتصوير الأقزام السبعة.

بلغت ميزانية الفيلم نحو 250 مليون دولار، لكنه أصبح “أحد أكثر المشاريع المتعثرة في تاريخ ديزني الممتد على مدار مئة وعامين”، وفق صحيفة نيويورك تايمز.

وكان بعض النقد سلبيا، إذ وصفته صحيفة “ذي غارديان” بأنه “سيئ للغاية”، بينما كان البعض الآخر أكثر إيجابية، إذ وصفته صحيفة “واشنطن بوست” بأنه “ممتع بشكل لافت”، وأعطى الجمهور ردود فعل جيدة بشكل عام.

قال نائب الرئيس الأول في شركة “بوكس أوفيس كومباني” دانيال لوريا “على الرغم من أن انطلاقة الأسبوع كانت مخيبة للآمال، إلا أنه لا يمكننا الحكم نهائيا على أداء الفيلم حتى نرى كيف سيصمد في الأسابيع المقبلة”.

وتقدّم فيلم الإثارة والتجسس “بلاك باغ” من إنتاج شركة “فوكس فيتشرز” وبطولة مايكل فاسبندر وكايت بلانشيت، مرتبة واحدة مقارنة بتصنيف الأسبوع الماضي ليحتل المركز الثاني، محققا 4,4 ملايين دولار، وفق أرقام شركة “إكزبيتر ريليشنز” المتخصصة.

في المركز الثالث، بتقدم مركز واحد أيضا عن نهاية الأسبوع الماضي، جاء فيلم “كابتن أميركا: برايف نيو وورلد” من إنتاج مارفل وديزني، محققا إيرادات بلغت 4,1 ملايين دولار. ويشارك في بطولة أحدث أفلام عالم مارفل السينمائي أنتوني ماكي وهاريسون فورد.

تراجع فيلم الكوميديا السوداء “ميكي 17” للمخرج الحائز جائزة الأوسكار بونغ جون هو إلى المركز الرابع، محققا 3,9 ملايين دولار.

يلعب روبرت باتينسون وستيفن يون وتوني كوليت ومارك روفالو دور البطولة في قصة الخيال العلمي من إنتاج “وارنر براذرز”، والتي تدور حول حياة وموت رجل متطوع في مهمات فضائية محفوفة بالمخاطر.

وشهد فيلم “نوفوكايين”، وهو فيلم حركة كوميدي من إنتاج باراماونت، والذي تصدر إيرادات نهاية الأسبوع الماضي، انخفاضا حادا في مبيعات التذاكر، إذ لم يحقق سوى 3,8 ملايين دولار.

وفي ما يلي باقي الأعمال في ترتيب الأفلام العشرة الأولى على شباك التذاكر في أميركا الشمالية:

6- “ذي ألتو نايتس” (3,2 ملايين دولار).

7- “ذي داي ذي إيرث بلو أب: إيه لوني تيونز موفي” (1,8 مليون دولار).

8- “ذي مانكي” (1,55 مليون دولار).

9- “دوغ مان” (1,5 مليون دولار).

10- “ذي لاست سابر” (1,3 مليون دولار).

ببك/جك/غ ر