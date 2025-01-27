قائد بالحرس الثوري يعلن شراء إيران مقاتلات روسية

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دبي (رويترز) – قال علي شادماني القائد الكبير في الحرس الثوري الإيراني يوم الاثنين إن بلاده اشترت طائرات مقاتلة روسية الصنع من طراز سوخوي-35، وذلك في ظل مخاوف غربية من تنامي التعاون العسكري بين إيران وروسيا.

وهذه هي أول مرة يؤكد فيها مسؤول إيراني شراء طائرات سوخوي-35. غير أن شادماني، الذي نقلت تصريحاته شبكة أخبار الطلبة (إس.إن.إن)، لم يفصح عن عدد الطائرات وما إذا كانت إيران قد تسلمتها بالفعل.

وقال شادماني نائب منسق المقر المركزي لخاتم الأنبياء في الحرس الثوري “نقوم بشراء عسكري لتعزيز قواتنا الجوية والبرية والبحرية كلما لزم الأمر… كما تسارع إنتاج العتاد العسكري”.

وأضاف في إشارة إلى إسرائيل “إذا تصرف العدو بحماقة فسيذوق مرارة القصف بصواريخنا، ولن تبقى أي من مصالحه في الأراضي المحتلة سالمة”.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء في نوفمبر تشرين الثاني 2023 إن طهران أتمت ترتيبات لشراء مقاتلات روسية.

ووقعت إيران وروسيا في وقت سابق من الشهر شراكة استراتيجية شاملة لم تتطرق إلى نقل أسلحة لكنها أشارت إلى توطيد “التعاون العسكري التقني” بين البلدين.

ولا تمتلك القوات الجوية الإيرانية إلا بضع عشرات من الطائرات الهجومية، التي تضم طائرات روسية ونماذج أمريكية قديمة اشترتها البلاد قبل الثورة الإسلامية في 1979.