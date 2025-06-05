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قافلة مساعدات إماراتية من المواد الغذائية تدخل إلى غزة

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أعلنت الإمارات دخول قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى غزة، في إطار جهودها المستمرة لتخفيف المعاناة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الخميس.

وأوضحت “وام” أن القافلة ضمّت شاحنات محمّلة بـ 1039 طنّا من المواد الغذائية والطحين، والتي تغطي الحاجات الملحة لحوالى مليون و300 ألف مستفيد، ضمن عملية “الفارس الشهم 3”.

وأضافت “وام” أنه رغم التحديات الإنسانية، تواصل الإمارات جهودها الإغاثية لإيصال المساعدات الغذائية إلى داخل قطاع غزة، منذ تشغيل عدد من المرافق التي تقدم المواد الغذائية من خلال عملية “الفارس الشهم 3″، التي تعمل على دعم عدد 31 مخبزا، لضمان توفير الخبز والمواد الأساسية للنازحين.

م ل/الح

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