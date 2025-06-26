The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

قتيلان و17 مصابا جراء عواصف في فرنسا

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

ضربت عواصف عنيفة فرنسا مساء الأربعاء ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 17 آخرين، أحدهم إصابته بالغة، بحسب حصيلة أعلنتها الحماية المدنية الخميس.

ولقي طفل يبلغ 12 عاما حتفه إثر سقوط شجرة عليه قرب مونتوبان (جنوب غرب) خلال العاصفة ليل الأربعاء الخميس.

وفي مايين (غرب) قضى رجل كان يركب دراجة رباعية بعد اصطدامه بشجرة سقطت على الطريق، بحسب الإطفاء.

من جهتها، رفعت وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية الخميس مستوى الإنذار بسبب خطر العواصف الرعدية.

بعد موجة حر دفعت الحرارة إلى ما يزيد عن 35 درجة مئوية الأربعاء في مناطق واسعة من فرنسا، تم تسجيل عواصف رعدية ورياح تجاوزت سرعتها 100 كيلومتر في الساعة طوال الليل، مما تسبب في أضرار مادية واسعة النطاق.

وفي الإجمال، لا يزال 100 ألف منزل بدون كهرباء، خاصة في وسط البلاد، بحسب الحماية المدنية. 

سم-لاس/ح س/كام

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
47 إعجاب
57 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: دوريان بوركهالتر

أي مستقبل ينتظر القطاع الإنساني في ظل تقلص الدعم الدولي؟

أقدمت عدة دول – من بينها الولايات المتحدة وسويسرا – على تقليص ميزانياتها المخصصة للمساعدات، مما أدخل القطاع الإنساني في أزمة وجودية. وفي ضوء هذا الوضع، ما السبل التي ينبغي للعاملين والعاملات في المجال الإنساني استكشافها؟ رأيك يهمّنا!

شارك في الحوار
18 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
9 إعجاب
17 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية