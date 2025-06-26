قتيلان و17 مصابا جراء عواصف في فرنسا

afp_tickers

1دقيقة

ضربت عواصف عنيفة فرنسا مساء الأربعاء ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 17 آخرين، أحدهم إصابته بالغة، بحسب حصيلة أعلنتها الحماية المدنية الخميس.

ولقي طفل يبلغ 12 عاما حتفه إثر سقوط شجرة عليه قرب مونتوبان (جنوب غرب) خلال العاصفة ليل الأربعاء الخميس.

وفي مايين (غرب) قضى رجل كان يركب دراجة رباعية بعد اصطدامه بشجرة سقطت على الطريق، بحسب الإطفاء.

من جهتها، رفعت وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية الخميس مستوى الإنذار بسبب خطر العواصف الرعدية.

بعد موجة حر دفعت الحرارة إلى ما يزيد عن 35 درجة مئوية الأربعاء في مناطق واسعة من فرنسا، تم تسجيل عواصف رعدية ورياح تجاوزت سرعتها 100 كيلومتر في الساعة طوال الليل، مما تسبب في أضرار مادية واسعة النطاق.

وفي الإجمال، لا يزال 100 ألف منزل بدون كهرباء، خاصة في وسط البلاد، بحسب الحماية المدنية.

سم-لاس/ح س/كام