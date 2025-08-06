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قتيلة وتسعة مصابين جراء حريق غابات في جنوب فرنسا

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لقيت امرأة حتفها وأصيب تسعة أشخاص على الأقلّ بجروح جرّاء حريق غابات اندلع في جنوب فرنسا وأتى على نحو 12 ألف هكتار من الأراضي، بحسب ما أعلن مسؤولون الأربعاء.

ودمّر الحريق الذي اندلع بعد ظهر الثلاثاء أو ألحق أضرارا بـ25 منزلا في إقليم أود حيث يكافح 1800 عنصر إطفاء لإخماده، تساندهم طائرات إطفاء الحريق.

ولقيت امرأة حتفها داخل منزلها فيما أصيب شخصان، حالة أحدهم خطيرة نظرا لإصابته بحروق شديدة، بحسب سلطات إقليم أود.

كما أصيب سبعة عناصر إطفاء بجروح نقل اثنان منهم إلى المستشفى فيما فقد شخص.

وقالت الأمينة العامة لإقليم أود لوسي روش إن “الحريق يتقدّم في منطقة حيث كل الظروف مواتية لتقدّمه. نراقب أطراف الحريق وجهته الخلفية لمنع اندلاع حرائق جديدة. وأضافت “سننشغل بهذا الحريق لعدة أيام. إنها عملية طويلة الأمد”.

تباطأ تقدّم النيران خلال الليل بسبب ارتفاع مستويات الرطوبة، على حد قولها.

وتم إخلاء موقع تخييم وقرية جزئيا فيما أُغلقت عدة طرقات محلية.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على منصة “إكس” بأنه “تم تسخير كل إمكانيات البلاد”، داعيا السكان إلى التزام “أقصى درجات الحذر”.

شهد إقليم أود ازديادا في المناطق المحترقة في السنوات الأخيرة، في ظاهرة يفاقمها انخفاض معدلات الأمطار وإزالة كروم العنب التي كانت تساعد في منع تقدّم الحرائق.

بور-تك/لين/ص ك

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