قتيل بضربة إسرائيلية في جنوب لبنان (وزارة الصحة)

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخص السبت في جنوب لبنان بضربة إسرائيلية، في حين أعلنت إسرائيل القضاء على مسؤول في حزب الله المدعوم من إيران.

وجاء في بيان للوزارة أن “غارة العدو الإسرائيلي بمسيّرة استهدفت سيارة على طريق الطويري صريفا قضاء صور، أدت إلى سقوط شهيد”.

في المقابل، جاء في بيان للجيش الإسرائيلي “هاجمت طائرة لسلاح الجو في وقت سابق اليوم (السبت) في جنوب لبنان وقضت على الإرهابي المدعو علي عبد القادر إسماعيل والذي عمل قائدا في ركن قطاع بنت جبيل” في حزب الله.

من جهة أخرى، أفاد الجيش اللبناني بسقوط “مسيّرة في خراج بلدة ميس الجبل – مرجعيون للعدو الإسرائيلي تحمل رمانة يدوية”.

ونُشرت صور للمسيّرة قبل أن يفجّر عناصر الجيش شحنتها المتفجرة ويتولون نقل المسيّرة “إلى الوحدة المختصة ليصار إلى الكشف عليها وإجراء اللازم بشأنها”.

ورغم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تواصل إسرائيل شن غارات تقول إنها تستهدف عناصر في حزب الله و”بنى تحتية عسكرية” عائدة له.

ونصّ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بوساطة أميركية على انسحاب حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة حوالى 30 كيلومترا من الحدود) وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز انتشار الجيش وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل).

كذلك، نصّ على انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق تقدمت إليها خلال الحرب، لكن إسرائيل أبقت على وجودها في خمسة مرتفعات استراتيجية، يطالبها لبنان بالانسحاب منها.

وتتّهم إسرائيل السلطات اللبنانية بعدم التحرك على نحو كاف لتفكيك البنى العسكرية لحزب الله.

لغ/ود/ح س