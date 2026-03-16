قتيل في أبوظبي واضطراب في رحلات مطار دبي إثر استهداف خزّان وقود

afp_tickers

6دقائق

شهدت مختلف أنحاء الإمارات هجمات الاثنين، حيث تسبب استهداف بطائرة مسيّرة باندلاع حريق في خزّان للوقود قرب مطار دبي أدى إلى اضطراب حركة الطيران، بينما قُتل مدني جراء سقوط صاروخ على مركبة في إمارة أبوظبي.

وحتى إمارة أم القيوين (شمال) الهادئة عادة لم تسلم من الاستهداف إذ ألحق هجوم بطائرة مسيرة أضرارا بمبنى لم يتم تحديده، لكنه لم يسفر عن أي إصابات، حسبما ذكرت السلطات.

وتأتي الهجمات غداة إعلان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مقابلة أن صواريخ أُطلقت من الإمارات لمهاجمة جزيرة خرج الإيرانية، وهو أمر نفاه مسؤولون إماراتيون.

وفي إمارة الفجيرة (شرق)، أدى هجوم بمسيّرة على بنى تحتية نفطية إلى اندلاع حريق، بعدما شوهد دخان يتصاعد السبت من ناحية منشأة رئيسية للطاقة في الإمارة.

وقُتل فلسطيني في منطقة الباهية على أطراف العاصمة الإماراتية أبوظبي جراء سقوط صاروخ على مركبة مدنية، بحسب ما أعلنت السلطات.

وندّد الرئيس الإماراتي محمد بن زايد وولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال اتصال هاتفي الاثنين بتواصل “الاعتداءات الإيرانية السافرة” على دول الخليج، داعيين الى “وقف فوري للتصعيد العسكري”، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

ومنذ بدء الحرب التي اندلعت بعد الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، أعلنت الإمارات سقوط سبعة قتلى هم خمسة مدنيين وعسكريان لقيا حتفهما في تحطم مروحية بسبب عطل تقني.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت مطارات دبي استئناف الرحلات تدريجيا في المطار الذي كان يعد الأكثر انشغالا في العالم لجهة الرحلات الدولية، بعدما تسبب استهداف بطائرة مسيّرة باندلاع حريق في خزّان قريب للوقود.

وأعلنت السلطات أنه تم إخماد الحريق وأكدت عدم تسجيل أي إصابات.

واستُهدف مطار دبي عدة مرّات منذ بدأت إيران هجماتها على بلدان الخليج، كما هو كان حال عدة مطارات خليجية.

– جدول رحلات محدود –

وأكد شاهدان لفرانس برس أنهما شاهدا سحب الدخان الكثيف تتصاعد من جهة المطار حوالى الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، بعد ساعات على الحادث.

وأفاد شاهد عيان في مطار دبي فرانس برس أنه تم إجلاء ركّاب كانوا بانتظار رحلاتهم إلى طابق سفلي حيث بقوا عدة ساعات بعد الهجوم.

وأضاف الشاهد “كانت أسابيع صعبة مع سماع أصوات الانفجارات بشكل متكرر، لكن الهجمات الإيرانية لاحقتني حتى الساعات الأخيرة قبل عودتي إلى بلدي”.

من جانبها، أعلنت شركة طيران الإمارات أنها تتوقع جدول رحلات محدودا بعد الساعة 10,00 بالتوقيت المحلي (06,00 ت غ) ولفتت إلى أن بعض الرحلات أُلغيت.

وأطلقت إيران أكثر من 1900 صاروخ وطائرة مسيرة على الإمارات، لتكون الدولة الأكثر استهدافا منذ اندلاع حرب الشرق الأوسط، ما أدى إلى اضطراب في حركة الطيران، رغم اعتراض دفاعاتها الجوية الجزء الأكبر من المقذوفات.

واستهدفت المصالح الأميركية لكن الضربات أصابت أيضا بنى تحتية مدنية بما فيها مطارات وموانئ ومنشآت نفطية في أنحاء الخليج، بعدما قُتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في الضربات الأميركية-الإسرائيلية في اليوم الأول للحرب في 28 شباط/فبراير.

وأفاد المكتب الإعلامي في إمارة الفجيرة عن “نشوب حريق متطور في منطقة الفجيرة البترولية ناجم عن استهداف بطائرة مسيّرة، بدون وقوع أي إصابات”.

وأشار البيان إلى استمرار الجهود للسيطرة على الحريق الذي اندلع في المنطقة المطلة على خليج عُمان. ويتيح خط أنابيب إلى الإمارة الواقعة على الساحل الشرقي للإمارات، لجزء كبير من صادرات البلاد الالتفاف على مضيق هرمز، المغلق فعليا من قبل إيران.

في الدوحة، شددت الخارجية القطرية الاثنين على أن الدبلوماسية مع إيران لن تكون ممكنة سوى في حال “أوقفت الهجمات” التي تشنها على دول الخليج.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري “اذا أوقفوا الهجمات، عندها يمكننا إيجاد سبيل عبر الدبلوماسية. لكن طالما تتعرض بلداننا لهجمات، هذا ليس وقت تشكيل لجان (مشتركة)، بل لاتخاذ موقف مبدئي للغاية بشأن حماية بلداننا، وليوقفوا (الإيرانيون) مهاجمتنا فورا”.

في الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع السعودية الاثنين اعتراض أكثر من 60 مسيّرة منذ منتصف الليل في شرق المملكة.

آية/لين-غد/ب ق