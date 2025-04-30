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قتيل وعدد من الجرحى بقصف روسي على دنيبرو وخاركيف (السلطات الأوكرانية)

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قُتل شخص وأصيب اثنا عشر آخرون على الأقلّ في قصف روسي استهدف ليل الثلاثاء-الأربعاء مدينتي دنيبرو (وسط شرق) وخاركيف (شمال شرق) الأوكرانيتين، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية الأربعاء.

وشُنت هذه الهجمات في وقت تسعى واشنطن لإنهاء الصراع الروسي الأوكراني، مع تحذيرها من أن هذا الأسبوع سيكون حاسما في تحديد مصير جهود السلام.

وقالت السيدة الأولى الأوكرانية أولينا زيلينسكا “ليلة أخرى من الرعب الروسي في أوكرانيا. مجددا، هاجمت مسيّرات معادية مباني سكنية عادية”.

وأدت هجمات بمسيّرات روسية إلى مقتل رجل يبلغ 53 عاما في مدينة دنيبرو بوسط البلاد، وفق ما أفاد حاكم الإقليم سيرغي ليساك.

وأصيب 14 شخصا أيضا في خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، فيما أظهر أكثر من 30 شخصا “تفاعلات إجهادية حادة”، بحسب حاكم الإقليم أوليغ سينيغوبوف.

وكان رئيس بلدية خاركيف إيغور تيريخوف تحدث في تصريحات سابقة عن إصابة 39 شخصا بعد الإبلاغ عن 16 غارة على المدينة القريبة من الحدود الروسية.

وعلى الجانب الروسي من الحدود، أعلن القائم بأعمال حاكم منطقة كورسك (غرب) ألكسندر خينشتاين عبر تطبيق تلغرام سقوط ثلاثة جرحى في “ضربات بطائرات مسيّرة في ضواحي رايلسك”،  نُقل اثنان منهم إلى المستشفى.

بور-برو/بم – جك/ص ك

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