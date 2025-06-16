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قتيل و36 جريحا في زلزال بقوة 6,1 درجات يضرب مدينة كاياو في البيرو

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ضرب زلزال بقوة 6,1 درجات البيرو الأحد وأسفر عن مقتل شخص في ليما وإصابة 36 بجروح وتسبب في انزلاقات تربة، بحسب السلطات.

وضرب الزلزال عند الساعة 11,35 صباحا بالتوقيت المحلي (16,35 مساء ت غ) على مسافة حوالى 30 كيلومترا جنوب غرب مدينة كاياو الساحلية القريبة من ليما، وفقا للمركز الوطني لرصد الزلازل.

وقالت البيرو إن الزلزال لم يستدع إصدار تحذير من احتمال وقوع تسونامي.

وأعلنت الشرطة أن رجلا يبلغ 36 عاما قُتل عندما سقط جدار على سيارة كان يستقلها في العاصمة.

كذلك، أفاد مركز عمليات الطوارئ بوقوع 36 إصابة في ليما.

وقالت الرئيسة دينا بولوارتي “أدعو السكان إلى التزام الهدوء”، مذكّرة بأنه لم يصدر أي تحذير من احتمال وقوع تسونامي.

وأظهر مقطع فيديو بثته محطة “لاتينا” التلفزيونية انزلاقات تربة في مناطق مختلفة في منطقة ليما.

وتم تعليق عدد من مباريات كرة القدم الرئيسية في ليما، كما توقفت خدمة المترو في المدينة.

وقال هيرناندو تافيرا، رئيس المعهد الجيوفيزيائي في البيرو لمحطة “كانال إن”، “كانت الهزات الارتدادية الأقوى في ليما وكاياو”.

تقع البيرو التي تعد نحو 34 مليون نسمة ضمن “حزام النار” في المحيط الهادئ، وهي منطقة شاسعة ذات نشاط زلزالي كثيف تمتد على طول الساحل الغربي للقارة الأميركية.

ويسجل فيها ما معدله 100 زلزال سنويا.

ووقع آخر زلزال كبير في 2021 في منطقة الامازون وبلغت شدته 7,5 درجات. وأوقع 12 جريحا ودمّر أكثر من 70 منزلا.

في 1970 وقع زلزال مدمر في منطقة أنكاش بشمال البيرو موديا بنحو 67 ألف شخص.

اكس-كم/غد/غ ر

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