قطاع الذكاء الاصطناعي في أبوظبي يسجل نموا سنويا بنسبة 61%

كشفت بيانات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن بلوغ عدد الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي 673 شركة، مسجلةً زيادة سنوية بنسبة 61% مقارنة بالفترة ما بين حزيران/يونيو 2023 وحزيران/يونيو 2024، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الإثنين.

وذكرت الوكالة أنّ “النمو المتسارع لقطاع الذكاء الاصطناعي في أبوظبي يعكس تحول الإمارة إلى مركز عالمي للابتكار والتطوير التقني”.

وتم تقدير عدد الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي عالمياً بنحو 90,904 شركات حتى العام 2024.

وتُظهر المؤشرات أن أبوظبي تُعد أسرع مراكز النمو في مجال الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وترسخ موقعها كوجهة للابتكار والمشاريع البحثية القائمة على الذكاء الاصطناعي، وفق الوكالة.

