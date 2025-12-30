قطر: بيانات السعودية والإمارات بشأن اليمن تعكس الحرص على تغليب مصلحة المنطقة

30 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – أشادت قطر اليوم الثلاثاء بالبيانات الصادرة عن كل من السعودية والإمارات بشأن أحدث التطورات في اليمن، مؤكدة أن البيانات تعكس “الحرص على تغليب مصلحة المنطقة”.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان “أهمية الحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه”.

وجاء في البيان “تعرب دولة قطر عن متابعتها ببالغ الاهتمام للتطورات والأحداث الجارية في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وتؤكد في هذا السياق دعمها الكامل للحكومة اليمنية الشرعية”.

وأضافت الوزارة في البيان “تؤكد وزارة الخارجية أن أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يُعد جزءا لا يتجزأ من أمن دولة قطر، انطلاقا من الروابط الأخوية الراسخة والمصير المشترك الذي يجمع دول المجلس”.

