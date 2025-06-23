قطر بعد تنويه للسفارة الأمريكية: الوضع الأمني في الدولة مستتب

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دبي (رويترز) – أكدت قطر يوم الاثنين على استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد، وذلك بعد أن أرسلت السفارة الأمريكية تنويها عبر البريد الإلكتروني إلى الرعايا الأمريكيين توصيهم فيه بالبقاء في أماكنهم حتى إشعار آخر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماجد الأنصاري في بيان للوزارة إن تنويه السفارات “لا يعكس وجود تهديدات محددة” في البلاد.

وأضاف في بيانه أن الدولة “على أهبة الاستعداد لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان أمن المواطنين والمقيمين والزوار”.