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قطر ستستثمر ملياري دولار في صندوق الثروة السيادي الإندونيسي

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أعلن الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو أن قطر ستستثمر ملياري دولار في صندوق الثروة السيادي الجديد لبلاده، سعيا منه لتعزيز النمو الاقتصادي.

 يقوم برابوو بجولة في الشرق الأوسط تشمل خمس دول إذ يزور الإمارات العربية المتحدة وتركيا ومصر وقطر والأردن لتعزيز العلاقات الثنائية مع المنطقة. 

وقال الأحد إنه عقد اجتماعاً “مثمرا” مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأن بلاده ستستثمر في صندوق دانانتارا إندونيسيا. 

أطلق الرئيس برابوو سوبيانتو صندوق دانانتارا إندونيسيا في شباط/فبراير، متعهدا زيادة النمو السنوي من خمسة إلى ثمانية في المئة، مع إصدار أوامر بتخفيض النفقات حكومية بمليارات الدولارات.

سيتولى الصندوق إدارة حصص الحكومة في الشركات المملوكة للدولة بميزانية أولية قدرها 20 مليار دولار. 

وهو ثاني صندوق ثروة سيادي للبلاد، بعد هيئة الاستثمار الإندونيسية، التي اطلقت العام 2021، وتبلغ أصولها 10,5 مليارات دولار.

وأعلنت دانانتارا عن تشكيل مجلس إدارتها الكامل الشهر الماضي، حيث عين الملياردير الأميركي راي داليو ورئيس الوزراء التايلاندي السابق تاكسين شيناواترا مستشارين. 

وكان وزير الطاقة والموارد المعدنية بهليل لاهاداليا أعلن في آذار/مارس الماضي أن جاكرتا تخطط لأكثر من 20 مشروعا للطاقة بقيمة حوالى 40 مليار دولار هذا العام، بتمويل جزئي من دانانتارا.

مرك/شي/غ ر

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية