قناة: نتنياهو أمر بشن هجمات بالمسيرات على أسطول الصمود قبالة تونس الشهر الماضي

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – أفادت شبكة (سي. بي. إس نيوز) يوم الجمعة نقلا عن مسؤولين بالمخابرات الأمريكية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق بشكل مباشر على عمليات عسكرية على سفينتين الشهر الماضي كانتا ضمن أسطول “الصمود العالمي” المتجه إلى غزة، والذي كان يحمل مساعدات وداعمين للفلسطينيين.

وأوضح التقرير أن القوات الإسرائيلية أطلقت في الثامن والتاسع من سبتمبر أيلول طائرات مسيرة من غواصة وألقت مواد حارقة على القوارب الراسية خارج ميناء سيدي بوسعيد التونسي، مما تسبب في اندلاع حريق.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية)

