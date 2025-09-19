قوات أمريكية تقتل قياديا كبيرا في تنظيم الدولة الإسلامية بسوريا

2دقائق

واشنطن/بغداد (رويترز) – قال الجيش الأمريكي يوم الجمعة إنه نفذ غارة في سوريا أسفرت عن مقتل قيادي كبير في تنظيم الدولة الإسلامية.

وذكر جهاز مكافحة الإرهاب في العراق في وقت سابق أن قياديا كبيرا في تنظيم الدولة الإسلامية قتل في عملية أمنية في سوريا نفذت بالتنسيق مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وقال الجيش الأمريكي في بيان إن الغارة أودت بحياة عمر عبد القادر، متهما إياه بأنه كان “يسعى لمهاجمة الولايات المتحدة”. ولم يذكر البيان ما إذا كان أي مدنيين قد قتلوا في الهجوم.

وذكر جهاز مكافحة الإرهاب أن القيادي، وكنيته عبد الرحمن الحلبي، كان يشغل منصب مسؤول العمليات والأمن الخارجي.

وأضاف أنه كان متهما بالإشراف على شن هجمات في عدة دول، ومنها تفجير السفارة الإيرانية في لبنان ومحاولات تنفيذ عمليات في أوروبا والولايات المتحدة جرى إحباطها عبر جهود لأجهزة المخابرات.

ونفذت القيادة المركزية الأمريكية سلسلة غارات استهدفت قيادات تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. ويحذر مسؤولون أمريكيون من سعي التنظيم للعودة إلى المشهد في سوريا بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول الماضي.

(تغطية صحفية إدريس علي ومؤيد حميد – إعداد محمود رضا مراد ومحمد عطية للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)