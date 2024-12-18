قوات إسرائيلية تخرج مستوطنين عبروا إلى جنوب لبنان

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القدس (رويترز) – أخرج جنود إسرائيليون مجموعة صغيرة تنتمي لليمين المتطرف بعدما عبرت الحدود إلى لبنان وبدا أن أفرادها حاولوا نصب خيام وهو أمر وصفه الجيش يوم الأربعاء بأنه واقعة خطيرة تخضع حاليا للتحقيق.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل قبل 10 أيام أن المجموعة، التي تدعو لضم جنوب لبنان والاستيطان فيه، قالت إنها عبرت الحدود وأسست موقعا هناك.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء إنه أخرج تلك المجموعة من هناك سريعا.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي “أشار التحقيق الأولي إلى أن المدنيين عبروا بالفعل الخط الأزرق بعدة أمتار وبعد أن رصدتهم قوات الجيش أخرجتهم من المنطقة”.

وأضاف البيان “أي محاولة للاقتراب أو عبور الحدود إلى داخل الأراضي اللبنانية دون تنسيق تشكل خطرا يهدد الأرواح وتتدخل في قدرة قوات الجيش على العمل في المنطقة وتنفيذ مهمتها”.

وقالت الصحيفة إن المنطقة التي قالت المجموعة إنها دخلتها خاضعة حاليا لسيطرة الجيش الإسرائيلي في إطار اتفاق وقف إطلاق النار المبرم الشهر الماضي بين إسرائيل وجماعة حزب الله.

وبموجب بنود الهدنة المعلنة في 26 نوفمبر تشرين الثاني، بوسع القوات الإسرائيلية البقاء في لبنان لمدة 60 يوما. ولم تؤسس إسرائيل مستوطنات في جنوب لبنان حتى عندما احتلت المنطقة بين عامي 1982 و2000.