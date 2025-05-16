The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

قوات اليونيفيل تتعرض لهجوم من مدنيين في لبنان دون وقوع إصابات

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

من تالا رمضان

دبي (رويترز) – قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) إن مجموعة كبيرة من المدنيين يحملون قضبانا معدنية وفؤوسا هاجمت دورية لها في جنوب لبنان يوم الجمعة، مما ألحق أضرارا بمركبات المنظمة الدولية دون وقوع إصابات.

وأضافت قوة حفظ السلام الدولية أن أفرادها استخدموا القوة غير المميتة لحماية أنفسهم والموجودين في المكان، مضيفة أن الدورية كانت في عملية روتينية بين قريتي الجميجمة وخربة سلم.

وأُبلغت القوات المسلحة اللبنانية بالحادث، لتصل بعد وقت قصير إلى الموقع وترافق الدورية إلى قاعدتها.

وذكرت اليونيفيل أن الدورية كان مخططا لها مسبقا ونسقت بشأنها مع القوات المسلحة اللبنانية.

وشددت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على أن تفويضها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701 يضمن حرية الحركة في منطقة عملياتها بمرافقة القوات المسلحة اللبنانية أو من دونها.

كانت اليونيفيل قالت يوم الأربعاء إن نيرانا مباشرة من الجيش الإسرائيلي أصابت محيط أحد مواقع حفظ السلام التابعة لها في جنوب لبنان.

وقالت إن الحادث الذي وقع يوم الثلاثاء كان الأول من نوعه منذ أن وافقت إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المسلحة المدعومة من إيران على وقف إطلاق النار في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: دوريان بوركهالتر

أي مستقبل ينتظر القطاع الإنساني في ظل تقلص الدعم الدولي؟

أقدمت عدة دول – من بينها الولايات المتحدة وسويسرا – على تقليص ميزانياتها المخصصة للمساعدات، مما أدخل القطاع الإنساني في أزمة وجودية. وفي ضوء هذا الوضع، ما السبل التي ينبغي للعاملين والعاملات في المجال الإنساني استكشافها؟ رأيك يهمّنا!

شارك في الحوار
1 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أيلين إلسي

كيف تُعالَج الأمراض النفسية في بلدك؟

في سويسرا، يتم تحويل المزيد من الأشخاص إلى العلاجات الكهربائية أو العلاج النفسي بمساعدة المواد المؤثرة نفسيًا. هل توجد أساليب مماثلة في بلدك؟

شارك في الحوار
6 إعجاب
11 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

ما رأيك في فكرة إطالة عمر الإنسان؟

يشهد سوق إطالة العمر ازدهارًا، بفضل التقدّم في علم الشيخوخة. ما رأيك في فكرة تمديد عمر الإنسان إلى حدّ كبير؟

شارك في الحوار
14 إعجاب
11 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية