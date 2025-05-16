قوات اليونيفيل تتعرض لهجوم من مدنيين في لبنان دون وقوع إصابات

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من تالا رمضان

دبي (رويترز) – قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) إن مجموعة كبيرة من المدنيين يحملون قضبانا معدنية وفؤوسا هاجمت دورية لها في جنوب لبنان يوم الجمعة، مما ألحق أضرارا بمركبات المنظمة الدولية دون وقوع إصابات.

وأضافت قوة حفظ السلام الدولية أن أفرادها استخدموا القوة غير المميتة لحماية أنفسهم والموجودين في المكان، مضيفة أن الدورية كانت في عملية روتينية بين قريتي الجميجمة وخربة سلم.

وأُبلغت القوات المسلحة اللبنانية بالحادث، لتصل بعد وقت قصير إلى الموقع وترافق الدورية إلى قاعدتها.

وذكرت اليونيفيل أن الدورية كان مخططا لها مسبقا ونسقت بشأنها مع القوات المسلحة اللبنانية.

وشددت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على أن تفويضها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701 يضمن حرية الحركة في منطقة عملياتها بمرافقة القوات المسلحة اللبنانية أو من دونها.

كانت اليونيفيل قالت يوم الأربعاء إن نيرانا مباشرة من الجيش الإسرائيلي أصابت محيط أحد مواقع حفظ السلام التابعة لها في جنوب لبنان.

وقالت إن الحادث الذي وقع يوم الثلاثاء كان الأول من نوعه منذ أن وافقت إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المسلحة المدعومة من إيران على وقف إطلاق النار في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.