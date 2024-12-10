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قوات سوريا الديمقراطية: الاتفاق على هدنة مع قوات المعارضة في منبج

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القاهرة (رويترز) – قال مظلوم عبدي القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية إن القوات التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع قوات المعارضة السورية المدعومة من تركيا لوقف إطلاق النار في مدينة منبج بشمال البلاد بوساطة أمريكية “حفاظا على أمن وسلامة المدنيين”.

وأضاف “سيتم إخراج مقاتلي مجلس منبج العسكري، الذين يقاومون الهجمات منذ 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، من المنطقة في أقرب وقت”.

وتابع “هدفنا هو وقف إطلاق النار في كامل الأراضي السورية والدخول في عملية سياسية من أجل مستقبل البلاد”.

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