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قوانين أوروبية جديدة لمواجهة المحتوى الضار عبر الشبكات الاجتماعية

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نشرت دبلن الاثنين قواعد ملزمة تهدف إلى حماية مستخدمي منصات مشاركة الفيديو في الاتحاد الأوروبي بما في ذلك إكس وفيسبوك وإنستغرام وتيك توك من المحتوى الضار.

وقالت مفوضة السلامة عبر الإنترنت في أيرلندا نيام هودنيت إن قانون السلامة عبر الإنترنت من شأنه أن ينهي “عصر التنظيم الذاتي لوسائل التواصل الاجتماعي”.

سيطبق القانون النهائي الذي اعتُمد رسميا بعد التشاور مع المفوضية الأوروبية، على المنصات التي تتخذ من ايرلندا مقرا رئيسيا لها في الاتحاد الأوروبي.

ويتطلب القانون أن “تحمي المنصات الأشخاص، وخصوصا الأطفال، من مقاطع الفيديو الضارة والمحتوى المرتبط بها”.

وسيُحظر بموجب القانون تحميل أو مشاركة أي محتوى يتضمن اعتداءات جنسية على أطفال أو يحرض على العنف والعنصرية.

ستتحمل المنصات مسؤولية القضاء على التنمر الإلكتروني وضمان وجود طرق للأشخاص للإبلاغ عن المحتوى الذي ينتهك القواعد.

يتطلب القانون أيضا من المنصات تنفيذ استخدام تدابير التحقق من العمر لمنع الأطفال من مواجهة المواد الإباحية أو العنف.

وتواجه الشركات التي تنتهك القواعد غرامات تصل إلى 20 مليون يورو (21,7 مليون دولار) أو 10 في المئة من إجمالي مبيعات المنصة السنوية (القيمة الأكبر بينهما).

تُطبق الالتزامات اعتبارا من الشهر المقبل، على الرغم من أن المنصات سيكون لديها ما يصل إلى تسعة أشهر لتحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات.

وقالت هودنيت “سنعمل على التأكد من أن الناس يعرفون حقوقهم عندما يتصلون بالإنترنت وسنحاسب المنصات ونتخذ الإجراءات عندما لا تفي المنصات بالتزاماتها”.

جوب/جك/نور

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية