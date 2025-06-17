قيادي حوثي: الجماعة ستتدخل لدعم إيران ضد إسرائيل

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القاهرة (رويترز) – قال قيادي في جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران يوم الثلاثاء إن الجماعة ستتدخل لدعم إيران ضد إسرائيل مثلما فعلت لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكد محمد البخيتي القيادي بالجماعة لقناة الجزيرة مباشر أن الحوثيين ينسقون مع طهران خلال تصعيدها العسكري المستمر مع إسرائيل.

وقال الحوثيون، الذين يشنون هجمات على إسرائيل دعما للفلسطينيين في غزة، يوم الأحد إنهم استهدفوا إسرائيل بالتنسيق مع إيران، وهي المرة الأولى التي تعلن فيها جماعة متحالفة مع إيران علنا عن تعاون مشترك في الهجمات مع طهران.