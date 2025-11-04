كتائب القسام: تسليم رفات جندي إسرائيلي عثر عليه في غزة مساء يوم الثلاثاء

reuters_tickers

3دقائق

القاهرة (رويترز) – قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، يوم الثلاثاء إنها عثرت على رفات جندي إسرائيلي كان محتجزا في قطاع غزة، وإنها ستسلمه لإسرائيل في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (1800 بتوقيت جرينتش).

وأعلنت كتائب القسام العثور على الجثة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة بمنطقة لا تزال تحتلها القوات الإسرائيلية، وذلك بعدما سمحت إسرائيل لفرق من حماس واللجنة الدولية للصليب الأحمر بدخول المنطقة.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر تشرين الأول، سلمت حماس جميع الرهائن العشرين الأحياء الذين كانت تحتجزهم في غزة مقابل نحو ألفي سجين ومعتقل فلسطيني أفرجت عنهم إسرائيل. وتعهدت حماس أيضا بتسليم رفات القتلى من الرهائن، لكنها تقول إن الدمار الناجم عن الحرب جعل تحديد مكان الرفات صعبا. وتتهم إسرائيل الحركة بالمماطلة.

وأعادت حماس قبل يوم الثلاثاء رفات 20 من أصل 28 جثة كانت مدفونة في غزة. وقالت السلطات الصحية في القطاع إن إسرائيل سلمت في المقابل رفات 270 جثة لفلسطينيين قتلتهم منذ اندلاع الحرب في أكتوبر تشرين الأول 2023.

وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى أن هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 تسبب في مقتل 1200 شخص واقتياد 251 رهينة إلى غزة.

وقالت السلطات الصحية في غزة إن الحملة العسكرية التي شنتها إسرائيل على القطاع ردا على هجوم حماس أدت إلى مقتل أكثر من 68 ألف فلسطيني.

وصمد وقف إطلاق النار، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، إلى حد بعيد رغم وقائع عنف متكررة. وقالت السلطات الصحية الفلسطينية إن 239 شخصا قتلوا في غارات إسرائيلية منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ، وسقط نصفهم تقريبا في يوم واحد الأسبوع الماضي عندما ردت إسرائيل على هجوم مسلح على قواتها.

وذكرت إسرائيل أن ثلاثة من جنودها قتلوا، وأنها استهدفت عشرات المسلحين الذين قالت إنهم اقتربوا من الخطوط التي انسحبت قواتها وراءها بموجب الهدنة.

وقالت السلطات الصحية في غزة في وقت سابق من يوم الثلاثاء إن رجلا قُتل بنيران إسرائيلية في جباليا بشمال غزة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل “إرهابيا” عبر إلى مناطق لا يزال الجيش يحتلها وشكل تهديدا مباشرا.

(تغطية صحفية نضال المغربي وأحمد الإمام – إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)