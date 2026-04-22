كمال داود يقول إن القضاء الجزائري حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بسبب روايته “حوريات”

قال الكاتب الفرنسي الجزائري كمال داود إن القضاء في الجزائر حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة قدرها خمسة ملايين دينار، بحسب ما جاء في منشور على منصة أكس.

ويُقاضى كمال داود في الجزائر بسبب روايته “حوريات” الحائزة جائزة غونكور للعام 2024.

وكتب على منصة إكس “حُكم عليّ بالسجن ثلاث سنوات نافذة وبغرامة قدرها خمسة ملايين دينار جزائري”، أي نحو 38 ألف دولار.

وكانت محكمة جزائرية قبلت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي شكوى أولى ضدّ الكاتب وزوجته، وهي طبيبة نفسية، على خلفية كشفهما واستخدامهما قصّة إحدى الناجيات من مجزرة في زمن العشرية السوداء في روايته “حوريات”.

ويمنع القانون الجزائري أي عمل يتناول العشرية السوداء بين عامي 1992 و2002. كما أن كمال داود ملاحق بموجب مذكرتَي توقيف دوليتين أصدرتهما الجزائر في أيار/مايو 2025.

كذلك، تخضع الرواية أيضا لإجراءات أمام القضاء الفرنسي بتهمة انتهاك الحياة الخاصة.

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية