كمبوديا تتهم تايلاند بتكثيف القصف في ظل مباحثات بينهما

2دقائق

اتهمت كبوديا تايلاند الجمعة بـ”تكثيف القصف” صباحا في منطقة بانتي مينشي (شمال غرب)، فيما ينخرط البلدان في مباحثات لإنهاء النزاع الحدودي بينهما.

وقالت وزارة الدفاع الكمبودية في بيان “من الساعة 6,08 حتى الساعة 7,15، أرسل الجيش التايلاندي مقاتلات من نوع أف-16 ألقت أربعين قنبلة على الأقل” في بلدة شوك باي.

ونقلت وسائل إعلام تايلاندية أن القوات الكمبودية شنّت هجمات في الليل على طول الحدود مع محافظة سان كايو (جنوب شرق) حيث تضررت بيوت كثيرة”.

وبدأت كمبوديا وتايلاند الأربعاء محادثات من المقرر أن تستمر أربعة أيام بهدف إنهاء مواجهاتهما الحدودية، بحسب ما أفادت السلطات الكمبودية.

ويُعقد الاجتماع عند معبر حدودي في مقاطعة تشانثابوري التايلاندية. وكانت بنوم بنه طالبت بعقده في مكان محايد، غير أنّ الحكومة التايلاندية رفضت ذلك. والأربعاء، نشرت الحكومة الكمبودية صورة لوفدي البلدين، معلنة بدء المحادثات.

وكتب رئيس الحكومة الكمبودي هون مانيت الجمعة على موقع فيسبوك أنه تباحث هاتفيا مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو حول “وسائل تأمين وقف إطلاق النار على طول الحدود” بين البلدين.

وتتنازع تايلاند وكمبوديا السيادة على مناطق تضم معابد تعود إلى إمبراطورية الخمير على امتداد حدودهما البالغ طولها نحو 800 كيلومتر.

وفي نهاية تشرين الأول/أكتوبر، وقع الطرفان اتفاقا لوقف إطلاق النار في كوالالمبور تحت رعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، غير أن بانكوك علّقته بعد أسابيع إثر انفجار لغم أدى إلى إصابة عدد من جنودها.

سوي/خلص/رك