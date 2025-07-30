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كندا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية وتقول إن هدفها هو إنقاذ حل الدولتين

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أوتاوا (رويترز) – قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يوم الأربعاء إن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة خلال سبتمبر أيلول، وأوضح أن هدفه هو الإبقاء على فرص حل الدولتين.

وأضاف كارني للصحفيين أن هذه الخطوة مشروطة بالتزام السلطة الفلسطينية بإصلاحات تتضمن إصلاحا جذريا للحوكمة وإجراء انتخابات عامة في عام 2026 لا يمكن لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) المشاركة فيها.

ولطالما أكدت كندا أنها لن تعترف بدولة فلسطينية إلا في ختام محادثات سلام مع إسرائيل. لكن كارني قال إن الواقع على الأرض، بما في ذلك تفشي الجوع في غزة، يعني أن “فرصة قيام دولة فلسطينية تتلاشى أمام أعيننا”.

وقال إن من بين الأسباب أيضا “التهديد الواسع الذي يمثله إرهاب حماس على إسرائيل” وتسارع بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية فضلا عن تصويت بالكنيست يدعو لضم الضفة الغربية.

وأضاف كارني “تندد كندا بتهيئة الحكومة الإسرائيلية الظروف لحدوث كارثة في غزة”.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية)

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