كوريا الجنوبية: إسرائيل قبلت تفسير تصريحات الرئيس عن المحرقة
سول 15 أبريل نيسان (رويترز) – قال وزير خارجية كوريا الجنوبية تشو هيون اليوم الأربعاء إن مسؤولا إسرائيليا رفيع المستوى أبدى قبوله تفسير سول لتصريحات الرئيس لي جيه ميونج على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المحرقة (الهولوكوست)، وإن الموقف وجد طريقه للتسوية.
وأثار لي جدلا دبلوماسيا وانتقادات محلية بعد أن شبه العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين بالمحرقة في منشور على إكس، وهي تعليقات رفضتها إسرائيل بشدة.
