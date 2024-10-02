كوريا الجنوبية تعلن إرسال طائرة عسكرية لإجلاء رعاياها من الشرق الأوسط

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سول (رويترز) – قال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يوم الأربعاء إنه وجه بإرسال طائرة عسكرية على الفور لإجلاء رعايا سول من إسرائيل وأجزاء أخرى بالشرق الأوسط مع تصاعد التوتر في المنطقة.

وأضاف أنه اجتمع مع مستشاريه للأمن القومي والاقتصاد يوم الأربعاء لمناقشة الصراع في الشرق الأوسط ودعا إلى التعامل سريعا ولكن بشكل مدروس مع أي تداعيات على إمدادات الطاقة والتجارة وسلاسل التوريد في البلاد.

ونقل عن الرئيس قوله إن سلامة مواطني كوريا الجنوبية على رأس الأولويات وإنه يتعين اتخاذ جميع التدابير اللازمة.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء حثت وزارة الخارجية مواطني كوريا الجنوبية في لبنان وإسرائيل على المغادرة فورا وبأي وسيلة متاحة.

وأظهرت بيانات حكومية عن العام الماضي أن هناك 572 كوريا جنوبيا في إسرائيل منهم مقيمون دائمون وحاملو جوازات سفر إسرائيلية، إضافة إلى 214 في لبنان.