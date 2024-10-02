مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

كوريا الجنوبية تعلن إرسال طائرة عسكرية لإجلاء رعاياها من الشرق الأوسط

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

سول (رويترز) – قال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يوم الأربعاء إنه وجه بإرسال طائرة عسكرية على الفور لإجلاء رعايا سول من إسرائيل وأجزاء أخرى بالشرق الأوسط مع تصاعد التوتر في المنطقة.

وأضاف أنه اجتمع مع مستشاريه للأمن القومي والاقتصاد يوم الأربعاء لمناقشة الصراع في الشرق الأوسط ودعا إلى التعامل سريعا ولكن بشكل مدروس مع أي تداعيات على إمدادات الطاقة والتجارة وسلاسل التوريد في البلاد.

ونقل عن الرئيس قوله إن سلامة مواطني كوريا الجنوبية على رأس الأولويات وإنه يتعين اتخاذ جميع التدابير اللازمة.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء حثت وزارة الخارجية مواطني كوريا الجنوبية في لبنان وإسرائيل على المغادرة فورا وبأي وسيلة متاحة.

وأظهرت بيانات حكومية عن العام الماضي أن هناك 572 كوريا جنوبيا في إسرائيل منهم مقيمون دائمون وحاملو جوازات سفر إسرائيلية، إضافة إلى 214 في لبنان.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
175 إعجاب
125 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
56 إعجاب
32 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
52 إعجاب
77 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية