كوريا الشمالية تصف الرئيس الجنوبي بـ”المنافق” بعد تصريحات بشأن نزع السلاح النووي

وصفت كوريا الشمالية الأربعاء الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ بـ”المنافق” عقب تصريحات بشأن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة، أدلى بها خلال زيارته واشنطن.

وقال لي الإثنين من العاصمة الأميركية حيث التقى الرئيس دونالد ترامب، إنّ التحالف بين سيول وواشنطن “سيتعزّز” عندما “يكون هناك طريق إلى نزع السلاح النووي والسلام والتعايش في شبه الجزيرة الكورية” حيث لا يزال الشمال والجنوب في حالة حرب رسميا.

ومنذ تولّيه منصبه في حزيران/يونيو، صرّح الرئيس الكوري الجنوبي بأنّه يسعى إلى تحسين العلاقات مع بيونغ يانغ التي تملك سلاحا نوويا.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إنّ لي الذي “ادّعى أنّه يريد إعادة العلاقات” مع بيونغ يانغ، كشف بتصريحاته الأخيرة “طبيعته الحقيقية كمهووس بالمواجهة.. ومنافق”.

وأضافت أنّ “إشارة لي إلى +نزع السلاح النووي+ ليست إلا حلما ساذجا، مثل محاولة الإمساك بسحابة في السماء”.

ومنذ فشل قمة العام 2019 بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب ، تؤكد بيونغ يانغ أنّها لن تتخلّى عن السلاح الذري.

وخلال لقائه ترامب في البيت الأبيض الإثنين، طالب لي نظيره الذي طالما تغنّى بعلاقاته الشخصية مع كيم، بالمساعدة في إحلال السلام بين الكوريتين.

وخلال هذا اللقاء، قال ترامب الذي التقى كيم ثلاث مرّات خلال ولايته الأولى، إنّه يأمل في عقد لقاء جديد مع الزعيم الكوري الشمالي، ربما خلال هذه السنة.

