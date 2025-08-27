The Swiss voice in the world since 1935
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

كوريا الشمالية تصف الرئيس الجنوبي بـ”المنافق” بعد تصريحات بشأن نزع السلاح النووي

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

وصفت كوريا الشمالية الأربعاء الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ بـ”المنافق” عقب تصريحات بشأن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة، أدلى بها خلال زيارته واشنطن.

وقال لي الإثنين من العاصمة الأميركية حيث التقى الرئيس دونالد ترامب، إنّ التحالف بين سيول وواشنطن “سيتعزّز” عندما “يكون هناك طريق إلى نزع السلاح النووي والسلام والتعايش في شبه الجزيرة الكورية” حيث لا يزال الشمال والجنوب في حالة حرب رسميا.

ومنذ تولّيه منصبه في حزيران/يونيو، صرّح الرئيس الكوري الجنوبي بأنّه يسعى إلى تحسين العلاقات مع بيونغ يانغ التي تملك سلاحا نوويا.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إنّ لي الذي “ادّعى أنّه يريد إعادة العلاقات” مع بيونغ يانغ، كشف بتصريحاته الأخيرة “طبيعته الحقيقية كمهووس بالمواجهة.. ومنافق”.

وأضافت أنّ “إشارة لي إلى +نزع السلاح النووي+ ليست إلا حلما ساذجا، مثل محاولة الإمساك بسحابة في السماء”.

ومنذ فشل قمة العام 2019 بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب ، تؤكد بيونغ يانغ أنّها لن تتخلّى عن السلاح الذري.

وخلال لقائه ترامب في البيت الأبيض الإثنين، طالب لي نظيره الذي طالما تغنّى بعلاقاته الشخصية مع كيم، بالمساعدة في إحلال السلام بين الكوريتين.

وخلال هذا اللقاء، قال ترامب الذي التقى كيم ثلاث مرّات خلال ولايته الأولى، إنّه يأمل في عقد لقاء جديد مع الزعيم الكوري الشمالي، ربما خلال هذه السنة.

سلب/ناش/كام

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
33 إعجاب
21 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
15 إعجاب
17 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
6 إعجاب
6 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية