كيف أحصت رويترز قتلى مذابح استهدفت العلويين السوريين في مارس؟

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من ماجي ميشيل

اللاذقية (سوريا) (رويترز) – كشف تحقيق أجرته رويترز تفاصيل مجازر وقعت في الفترة من السابع إلى التاسع من مارس آذار بحق العلويين في منطقة الساحل السوري على البحر المتوسط، وتتبع تسلسل القيادة بدءا من منفذي الهجمات بشكل مباشر وصولا إلى رجال مقربين من قادة سوريا الجدد.

وخلص التحقيق إلى مقتل 1479 سوريا من الطائفة العلوية وفقدان العشرات في 40 موقعا مختلفا شهدت عمليات قتل انتقامية وانفلاتا وأعمال نهب بحق الأقلية الدينية التي تم ربط اسمها لفترة طويلة بحكومة بشار الأسد.

وتحدثت رويترز مع أكثر من 200 من عائلات القتلى خلال زيارات لمواقع المذابح وعبر الهاتف وكذلك مع 40 مسؤولا أمنيا ومقاتلين وقيادات ومحققين ووسطاء عينتهم الحكومة. وفحص صحفيو رويترز أيضا رسائل من محادثة على تطبيق تيليجرام أنشأها مسؤول في وزارة الدفاع لتنسيق تحرك الحكومة وكذلك عشرات من مقاطع الفيديو وحصلوا على لقطات من كاميرات المراقبة وجمعوا قوائم بأسماء القتلى مكتوبة بخط اليد.

وأحصت رويترز القتلى من خلال جمع قوائم محلية بأسماء القتلى، كان كثير منها مكتوب بخط اليد، من زعماء محليين محلية وأسر القتلى. وكان أيضا لدى عدد من سكان القرى صور وتفاصيل شخصية عن القتلى. وعكفت رويترز على التحقق من الأسماء في كل من القوائم التي كانت مكتوبة باللغة العربية مع ناشطين إما في كل من القرى التي شهدت أعمال القتل أو يديرون صفحات على فيسبوك أو في الخارج ولهم أقارب في الأماكن التي تعرضت للهجوم.

وفيما يخص كل مذبحة، جمعت رويترز أيضا صورا للقتلى وصورا لمقابر جماعية وحددت مواقعها.

وفي 11 مارس آذار، قالت الأمم المتحدة إنها أحصت 111 وفاة، لكنها أقرت بأن العدد أقل من العدد الحقيقي. ولم تعلن أي تحديث لحصيلة القتلى في إحصاءاتها منذ ذلك الحين.

ويشير أحدث إحصاء من الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهي مجموعة مراقبة مستقلة، إلى مقتل 1334 شخصا، منهم 60 طفلا و84 امرأة. وقالت الشبكة إن من بين هذا الإجمالي، قتلت القوات الحكومية 889 شخصا، فيما قتل مقاتلون موالون للأسد 446 شخصا. وأضافت أن القتلى البالغ عددهم 446 نصفهم من المدنيين والنصف الآخر من القوات الحكومية. ولم توضح الشبكة سبل تأكدها من هويات الجناة. ولم يتسن لرويترز التحقق من العدد الذي أعلنته الشبكة للقتلى الذين قتلهم موالون للأسد أو القوات الحكومية.

وفي 17 مارس آذار، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو منظمة أخرى من منظمات المجتمع المدني، إن إحصاءاته خلصت إلى مقتل 1557 من المدنيين، لكنه لم يوضح كيف توصل إلى هذا الرقم. وخلصت إحصاءاته أيضا إلى مقتل 273 من القوات الحكومية و259 من المسلحين العلويين التابعين لقوات موالية للأسد.

وقال الرئيس أحمد الشرع إن 200 من أفراد القوات الحكومية لقوا حتفهم. ولم تنشر الحكومة إحصاء للقتلى في صفوف المدنيين العلويين.