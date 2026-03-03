كيف تؤثر الحرب على حركة الشحن العالمية في مضيق هرمز؟

afp_tickers

5دقائق

مع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط، أصبح المرور عبر مضيق هرمز قبالة إيران والذي أعلنت طهران إغلاقه مخاطرة كبيرة. وبات على شركات الشحن سلوك طرق بحرية أطول ما يؤثر على أسواق النفط والغاز التي تعتمد بشكل كبير على ذلك الطريق الملاحي.

– ما أهمية مضيق هرمز للأسواق العالمية؟ –

يعتبر مضيق هرمز ممرا حيويا لأسواق الطاقة حيث يمر عبره 20 بالمئة من النفط المنقول بحرا.

ومع ذلك، يعتقد محللون أن إغلاق مضيق هرمز، الذي تهدد به إيران، لا يؤثر على الشحن من آسيا إلى أوروبا إذ ينتهي الخليج إلى طريق مسدود عند سواحل الكويت والعراق وإيران.

ولكن يظل المضيق حيويا للتجارة الإقليمية إذ يتصل بميناء جبل علي في دبي بالإمارات الذي يحل في المرتبة العاشرة بين أكبر موانئ الحاويات في العالم ويعتبر مركزا لإعادة التوزيع لأكثر من عشر دول في المنطقة.

ويتم في ميناء جبل علي تفريغ الحاويات الضخمة إلى سفن أصغر تتجه إلى دول تمتد بين شرق أفريقيا والهند، بحسب آن-صوفي فريبورغ، نائب رئيس اتحاد تي إل إف الفرنسي لشركات الشحن.

– هل تم إغلاقه من قبل؟ –

ظل المضيق مفتوحا حتى أثناء حرب إيران والعراق بين عامي 1980 و1988. ورغم استهداف بعض ناقلات النفط، استمرت الملاحة التجارية كالمعتاد، بحسب بول توريه، مدير المعهد الفرنسي العالي للاقتصاد البحري.

وتصف سيريل بوارييه-كوتانسيه مديرة الأبحاث في مركز الدراسات الاستراتيجية التابع للبحرية الفرنسية “التجميد” الحالي لحركة نقل البضائع عبر المضيق بأنه “غير مسبوق”.

ومنذ اندلاع الحرب مع هجوم الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران السبت، وجّهت شركات الشحن الكبرى، مثل إم إس سي الإيطالية السويسرية وميرسك الدنماركية وسي إم إيه سي جي إم الفرنسية وهاباغ لويد الألمانية وكوسكو الصينية سفنها بالبقاء في نقاط آمنة.

وعلى موقع خريطة النقل البحري (مارين ترافيك) يمكن رؤية مجموعات من السفن، ومعظمها ناقلات، ترسو بالقرب من سواحل الكويت في الشمال أو على السواحل القريبة من دبي.

ويمكن أيضا رؤية السفن التجارية الإيرانية راسية في ميناء بندر عباس على الجهة المقابلة من المضيق.

ووفقا لتوريه، يمكن كذلك رؤية مجموعات أخرى من السفن عند مدخل مضيق هرمز.

– ما هي البضائع التي تمر عبر هرمز؟ –

تقوم ألمانيا بشحن السيارات والماكينات والمعدات الصناعية، فيما تستخدمه فرنسا لنقل الحبوب والمنتجات الزراعية ومنتجات التجميل والسلع الفاخرة والأدوية.

ومن إيطاليا، يتم شحن المواد الغذائية والرخام والسيراميك بحسب فريبورغ من اتحاد شركات الشحن.

ومن الاتجاه الآخر، تقوم بلدان الشرق الأوسط بتصدير النفط والغاز اللذين يدخلان في صناعة الأسمدة والبلاستيك. كما يساهم الشرق الأوسط بتسعة في المئة من الإنتاج الأولي للألومنيوم في العالم، ويتم تصدير معظمه بحسب تي دي للتحليلات الاقتصادية.

– هل ستتأخر السلع وترتفع الأسعار؟ –

أبلغت عدة منصات تسوق عبر الإنترنت عملاءها بتأخير مواعيد التسليم.

وحذرت شركات تيمو وشي إن من تأخير يمتد لأيام، فيما تتوقع أمازون فترات انتظار أطول بحسب بلومبرغ.

وارتفعت أسعار الشحن نتيجة التكلفة الإضافية التي قررتها شركات الشحن للمرور في المنطقة.

كما تمتنع شركات الشحن بين أوروبا وآسيا عن المرور عبر قناة السويس والبحر الأحمر خشية تجدد هجمات الحوثيين في اليمن على السفن.

ويؤدي اضطرار السفن للالتفاف حول قارة أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح في أقصى الجنوب إلى زيادة مدة الرحلات عشرة أيام وارتفاع التكلفة بنسبة 30 بالمئة.

إيم-بور/لم/ص ك