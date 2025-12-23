كيم جونغ أون يفتتح منتجعا جبليا فاخرا في شمال البلاد

افتتح الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون منتجعا جبليا فخما يضم مساحات ترفيهية “مريحة” ومطاعم وأحواض استحمام ساخنة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن المنتجع الجديد في سامجيون في شمال كوريا الشمالية سيكون بمثابة “منتجع سياحي جبلي جذاب ومكان للترفيه للشعب”.

وأضافت أن كيم قام بجولة في “غرف نوم الفنادق وأماكن الترفيه المريحة ومرافق تقديم الطعام التجارية والعامة”.

ونشرت الوكالة صورا تظهر كيم برفقة ابنته التي يقول محللون إن اسمها جو-آي وإنها الوريثة المرجّحة له، وهما يتجولان في الفنادق حيث اختبرا حتى صلابة الأسرّة.

وهو اعتبر افتتاح هذا الموقع “دليلا واضحا على المثل الأعلى المتنامي لشعبنا وإمكانات دولتنا للتنمية”.

ولم تذكر الوكالة المبلغ الذي سيتوجب أن يدفعه المواطن الكوري الشمالي العادي الذي يقول محللون إنه يكسب عادة ما يصل إلى 3 دولارات شهريا من العمل في مصانع تديرها الدولة.

ويحمل سامجيون رمزية قوية في الدعاية الكورية الشمالية لأنه يقع على مرمى حجر من جبل بايكتو، أعلى جبل في شبه الجزيرة حيث تقول الروايات الرسمية إن والد كيم، كيم جونغ إيل، ولد.

إلا أن مؤرّخين يتّفقون إلى حد كبير على أنه ولد في الاتحاد السوفياتي.

