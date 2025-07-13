كيم يؤكد للافروف دعم كوريا الشمالية “غير المشروط” لموسكو ضد أوكرانيا

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أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دعمه “غير المشروط” لموسكو في الحرب على أوكرانيا، معتبرا أنّ انتصار روسيا “مؤكد”، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية في بيونغ يانغ الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم ولافروف التقيا السبت في “أجواء مليئة بالثقة”، في وقت تعزّز كوريا الشمالية وروسيا علاقاتهما الدبلوماسية والعسكرية.

من جانبها، نشرت وزارة الخارجية الروسية مقطع فيديو على تلغرام يُظهر الرجُلين وهما يتصافحان ويتعانقان.

ووقعت موسكو وبيونغ يانغ العام الماضي اتفاق دفاع مشترك، كما أرسلت كوريا الشمالية آلاف الجنود للمساعدة في استعادة منطقة كورسك الروسية التي استولى عليها الجيش الأوكراني في صيف العام 2024، بينما تزوّد كوريا الشمالية روسيا بالقذائف والصواريخ.

ووفق وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، فقد أكد كيم لضيفه أنّ بلاده “مستعدة لدعم وتشجيع جميع تدابير القيادة الروسية بدون شروط في ما يتعلق بمعالجة السبب الجذري للأزمة الأوكرانية”.

كذلك، أعرب الزعيم الكوري الشمالي عن “اقتناعه الراسخ بأن الجيش والشعب الروسيين سينتصران بالتأكيد في القضية المقدسة المتمثلة في الدفاع عن كرامة البلاد ومصالحها الأساسية”.

وأضافت الوكالة أن الرجلين ناقشا “مسائل مهمة لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في محادثات القمة التاريخية بين جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية وروسيا في حزيران/يونيو 2024″، عندما تمّ توقيع اتفاق الدفاع المشترك أثناء زيارة نادرة أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكوريا الشمالية.

من جانبه، أكد لافروف أنّ بوتين يأمل في “مواصلة الاتصالات المباشرة” مع كيم جونغ أون “في أقرب وقت”، حسبما أفادت وكالة أنباء “تاس” الروسية الرسمية.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أشار الكرملين ردا على سؤال بشأن إمكان زيارة الزعيم الكوري الشمالي لروسيا قريبا، إلى أنّ هذا الأمر ليس مخططا له حاليا.

وعُقد اللقاء بين كيم ولافروف في وونسان على الساحل الشرقي للبلاد حيث تم أخيرا افتتاح منتجع سياحي كبير.

– “أبطال” –

وفي وونسان، التقى لافروف أيضا نظيرته الكورية الشمالية تشوي سون-هوي السبت، معربا عن شكره للجنود الكوريين الشماليين “الأبطال” الذين ساندوا القوات الروسية في صد الجنود الأوكرانيين الذين دخلوا منطقة كورسك، وفقا لوكالة “تاس”.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية بأنّ الجانبين أكدا “عزمهما على التصدي المشترك لطموحات الهيمنة لاطراف من خارج المنطقة، والتي تؤدي إلى تصعيد التوترات في شمال شرق آسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ برمتها”.

وردا على سؤال بشأن إمكان نشر قوات كورية شمالية في مناطق أخرى على الجبهة، قال لافروف إن القرار “يعود بالكامل إلى بيونغ يانغ”، حسبما نقلت عنه وكالة “تاس”.

وأضاف “ننطلق من مبدأ أن جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية تحدد بنفسها الأشكال الذي نُنفّذ عبرها اتفاقنا للشراكة الاستراتيجية”.

وتأتي زيارة سيرغي لافروف بعد شهر ونصف شهر من زيارة مماثلة قام بها رئيس مجلس الأمن القومي الروسي سيرغي شويغو لبيونغ يانغ.

وفي مؤشر آخر الى التقارب، أجازت الوكالة الروسية لتنظيم الملاحة الجوية روسافياتسيا لشركة الطيران الروسية “نوردويند إيرلاينز” بأن تسير رحلتين أسبوعيا بين موسكو وبيونغ يانغ.

وأشارت وكالة “تاس” الروسية إلى أنّ وزير الخارجية الروسي غادر كوريا الشمالية صباح الأحد ووصل إلى الصين، حيث من المقرر أن يحضر اجتماعا وزاريا لمنظمة شنغهاي للتعاون.

بور-سست-روك-كيج/ناش/ب ق