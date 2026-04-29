كيه.إن.دي.إس للدبابات تحقق في صفقة مع قطر من عام 2013

برلين 29 أبريل نيسان (رويترز) – قالت شركة كيه.إن.دي.إس الفرنسية الألمانية لصناعة الدبابات اليوم الأربعاء إنها فتحت تحقيقا في صفقة قديمة مع القوات المسلحة القطرية تعود إلى عام 2013، ويجري التحقيق مستشارون قانونيون وشركات استشارية خارجية، ويشمل تقييما لمراجعة سابقة.

وقالت الشركة في بيان “بناء على النتائج الحالية للتحقيق الجاري، الذي قطع شوطا كبيرا ولكنه لم يكتمل بعد، لا توجد أدلة تبرر استنتاج أن أيا من موظفي كيه.إن.دي.إس (السابقين أو الحاليين) المشاركين في الصفقة ارتكبوا سلوكا إجراميا”.

وأوضحت الشركة أن العقود المعنية التي وقعتها في الأصل شركة كراوس-مافاي فيجمان، التي تأسست كيه.إن.دي.إس من دمجها مع شركة أخرى، شملت شراء 24 نظاما مدفعيا من طراز بي.زد.إتش 2000، و62 دبابة من طراز ليوبارد 2، ومعدات دفاعية أخرى، والخدمات ذات الصلة، بالإضافة إلى معدات تدريب ومحاكاة.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)