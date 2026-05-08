لاوون الرابع عشر يحتفل بالذكرى السنوية الأولى لتوليه البابوية في بومبيي ونابولي

يحتفل البابا لاوون الرابع عشر بالذكرى السنوية الأولى لتوليه رئاسة الكنيسة الكاثوليكية الجمعة بزيارة لجنوب إيطاليا، حيث يعيد التواصل مع المؤمنين بعد أسابيع اتسمت بمواجهة مع واشنطن.

وسيحتفل أول بابا أميركي بذكرى انتخابه في 8 أيار/مايو 2025 في بومبيي ونابولي، وسيبدأ زيارته بضريح أسسه كاهن شيطاني سابق.

وسيصل الحبر الأعظم قبل الساعة التاسعة صباحا بقليل (07,00 بتوقيت غرينتش) إلى مزار سيدة الوردية في بومبيي، الواقع قرب أطلال المدينة الرومانية القديمة التي دمرها ثوران بركاني.

ويضم هذا الضريح رفات بارتولو لونغو، وهو قديس من القرن التاسع عشر أعاد اكتشاف إيمانه الكاثوليكي بعدما كان كاهنا شيطانيا.

كذلك، سيقيم البابا البالغ 70 عاما قداسا وسيتجول بين الحشود في سيارته البابوية. ويتوقع حضور عشرات الآلاف من المؤمنين.

وعشية الزيارة، جُهِّزت مئات المقاعد في الساحة أمام الكاتدرائية، بينما أجرى التقنيون اختبارات صوتية من المنصة التي من المقرر أن يلقي البابا كلمته منها.

وقالت نيكوليتا بارباتو (51 عاما)، وهي من السكان المحليين، إنها متطوعة في منظمة غير حكومية تساعد الأسر المحرومة، وإنه من المقرر أن تلتقى البابا الجمعة.

– خطاب في كاتدرائية نابولي –

وأضافت أنها ستحضر رضيعا من إحدى هذه العائلات ليباركه البابا وقالت “نأمل بأن ينال هذا الطفل البالغ خمسة أشهر البركة”.

ولهذا المزار بُعد شخصي للغاية بالنسبة إلى البابا الذي ذكر سيدة الوردية في بومبيي خلال خطابه الأول الذي ألقاه من شرفة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان.

وسينتقل لاوون الرابع عشر بعد الظهر إلى نابولي، العاصمة النابضة بالحياة في جنوب إيطاليا، حيث سيزور ذخائر القديس جينارو شفيع المدينة، ويحيي الحشود في ساحة ديل بليبيشيتو.

وتُعد هذه الرحلة التي تستغرق يوما واحدا، الأولى في سلسلة من الزيارات الصيفية القصيرة في إيطاليا، بما في ذلك زيارة لجزيرة لامبيدوسا في تموز/يوليو، وتأتي بعد أسبوعين من جولة رئيسية في أربع دول إفريقية.

لكن جولته الأخيرة تعكر صفوها بسبب الهجوم غير المسبوق الذي شنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على البابا الشهر الماضي بسبب موقفه المناهض للحرب.

والخميس، استقبل البابا لاوون الرابع عشر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في الفاتيكان، في اجتماع وصفه مصدر في وزارة الخارجية بأنه “ودي وبنّاء”.

وصلى العديد من الباباوات بمن فيهم فرنسيس وبنديكتوس السادس عشر ويوحنا بولس الثاني، في مزار بومبيي.

وفي بومبيي، سيلتقي لاوون الرابع عشر أشخاصا يعيشون في أوضاع هشة ويستفيدون من برامج مساعدة يقدمها المزار، وسيصلي أمام الضريح الزجاجي الذي يضم جثة لونغو المحنطة، وسيقيم قداسا.

وقال سالفاتوري بيبي (44 عاما)، وهو أحد سكان بومبيي، إن التدفق المتوقع للحجاج الجمعة قد يمنعه من الذهاب.

وأضاف ممازحا “أعيش على مسافة 50 مترا من الساحة، وبالتالي سيكون علي فقط إخراج رأسي من النافذة”.

امس-لجم/الح