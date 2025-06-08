لاوون الرابع عشر يندد في رسالة العنصرة ب”عقلية الإقصاء”

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حض البابا لاوون الرابع عشر المؤمنين الأحد في رسالة العنصرة على تجاوز الخوف ممن هم مختلفون ورفض “عقلية الإقصاء”.

وتأتي رسالته بعد شهر من تولي الكاردينال الأميركي روبرت بريفوست السدة البابوية. وأعقبت قداسا احتفاليا في ساحة القديس بطرس في أحد العنصرة.

وقبل القداس، جال الحبر الأعظم في انحاء الساحة بسيارته المكشوفة على وقع هتافات الحشود.

ولم يتطرق البابا في رسالته الى أحداث أو نزاعات محددة، مكتفيا بتشجيع المؤمنين على الانفتاح بعضهم على بعض، في وقت تشكل مكافحة الهجرة ملفا رئيسيا في العديد من دول العالم.

واعتبر لاوون الرابع عشر أن الروح القدس “يفتح أيضا الحدود في علاقاتنا”، فيما مهمة الكنيسة “فتح الحدود بين الشعوب وإزالة الحواجز بين الطبقات والأعراق”.

واضاف “حيث هناك محبة، لا مكان للأفكار المسبقة (…) لعقلية الاقصاء التي نراها تطفو ويا للأسف في القوميات السياسية”.

وأكد البابا ان الله هو ترياق ضد العلاقات السامة التي تطبعها “رغبة في التلاعب بالآخرين”، مشيرا خصوصا الى العنف بحق النساء.

وأشار “بألم كبير الى حالات تهيمن فيها على العلاقات رغبة شريرة في الهيمنة، في سلوك يقود غالبا الى العنف”.

وكما في عظات سابقة، ندد الحبر الاعظم بخطر منصات التواصل الاجتماعي قائلا “نواجه خطر أن تزيد عزلتنا (…) نغرق دائما في الزحمة غير أننا نبقى مشتتين ومعزولين”.

ومنذ انتخابه، عرض لاوون الرابع عشر أن يكون وسيطا بين قادة دول تشهد نزاعات. وفي وقت سابق هذا الاسبوع، اجرى أول مكالمة هاتفية له بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

امس/ب ق/لين