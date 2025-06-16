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لندن تنصح رعاياها في إسرائيل بالتسجيل لدى السلطات البريطانية

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كاناناسكيس (ألبرتا) (رويترز) – نصحت بريطانيا يوم الاثنين رعاياها في إسرائيل بأن يسجلوا لدى الحكومة البريطانية أنهم موجودون هناك، قائلة إنها تريد تكوين صورة عن المتواجدين بالمنطقة في حال احتياجهم للمساعدة.

وبدأت إسرائيل قصف إيران يوم الجمعة قائلة إن طهران على وشك صنع سلاح نووي. وردت إيران، التي تقول إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، بإطلاق صواريخ على مدن إسرائيلية مهمة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للصحفيين خلال مشاركته بقمة مجموعة السبع في كندا “بالنسبة للمواطنين البريطانيين في إسرائيل، نقدم اليوم نصيحة لهم بتسجيل وجودهم هناك”.

وقال المتحدث باسم ستارمر، في مؤتمر صحفي منفصل في لندن، إن المسؤولين يريدون جمع معلومات عن المواطنين البريطانيين في المنطقة.

وأضاف “رسالتنا الرئيسية إلى المواطنين البريطانيين في إسرائيل هي اتباع نصائح السلطات المحلية بشأن البقاء بالقرب من الملاجئ.. نطلق أيضا بوابة ’سجّل وجودك’ للرعايا البريطانيين في إسرائيل من أجل بناء صورة أوضح عن المتواجدين في المنطقة الذين قد يحتاجون إلى المساعدة”.

ومضى قائلا “نحث الرعايا البريطانيين هناك على التسجيل على هذه البوابة عندما تصبح متاحة”.

وأوضح المتحدث أن بريطانيا تعمل على زيادة الدعم اللوجستي لمواطنيها الذين يغادرون إسرائيل برا عبر الأردن ومصر. وأضاف أن مسؤولي وزارة الخارجية متواجدون بالفعل على الحدود الأردنية.

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