لوفتهانزا تغلق فرعها سيتي لاين بسبب غلاء الوقود والتحركات النقابية

أعلنت لوفتهانزا، أكبر مجموعة طيران في أوروبا، الخميس وقف عمليات شركة سيتي لاين التابعة لها بسبب ارتفاع أسعار وقود الطائرات جراء الحرب في الشرق الأوسط، والتكاليف التي تكبدتها في ضوء التحركات النقابية.

يأتي القرار في منتصف أسبوع من الإضرابات في المجموعة، دعا إليها الطيارون وكذلك طاقم الطائرات، للمطالبة بتحسين الأجور والمعاشات التقاعدية.

ويندرج الإعلان ضمن خطة أوسع من ثلاث مراحل لتقليص خدمات المجموعة التي تمتلك عددا كبيرا من الشركات التابعة لها.

وقالت المجموعة في بيان إنه ابتداء من السبت “سيتم سحب طائرات لوفتهانزا سيتي لاين الـ27 العاملة بشكل دائم من البرنامج من أجل تجنب مزيد من الخسائر لهذه الشركة التي تعاني عجزا ماليا”.

وبحلول نهاية الصيف، ترغب لوفتهانزا في تقليص “الرحلات الطويلة” داخل المجموعة.

وفي خطوة أخيرة في الشتاء المقبل، ستقوم المجموعة بتقليص عدد طائرات برنامجها للرحلات القصيرة والمتوسطة المدى.

كما أعلنت لوفتهانزا خططا لخفض تكاليفها الإدارية بشكل أكبر، مع تحقيق وفورات في “التوظيف والفعاليات الداخلية وخدمات الاستشارات الخارجية”، وهو ما سيكمل الخطة المعلنة بالفعل لإلغاء 4000 وظيفة إدارية داخل المجموعة بحلول عام 2030.

