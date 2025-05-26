لوفتهانزا تمدد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 15 حزيران/يونيو

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أعلنت “لوفتهانزا”، أكبر مجموعة طيران في أوروبا، الإثنين عن تمديد تعليق رحلاتها من تل أبيب وإليها لغاية الخامس عشر من حزيران/يونيو، في ظلّ تكثيف إسرائيل عمليتها العسكرية في غزة.

وجاء في بيان صدر عن المجموعة الألمانية “نظرا إلى الوضع الراهن، تعلّق مجموعة لوفتهانزا رحلاتها من تل أبيب وإليها حتّى يوم الأحد الموافق للخامس عشر من حزيران/يونيو” بدلا من الثامن من حزيران/يونيو كما تقرّر سابقا.

ورغم الضغوط الدولية المتزايدة، تواصل إسرائيل تكثيف هجومها على قطاع غزة المدمّر الرازح تحت وطأة أزمة إنسانية.

وبعد هدنة استمرت شهرين، استأنفت إسرائيل هجومها في منتصف آذار/مارس على القطاع، وكثفت عملياتها العسكرية في 17 أيار/مايو قائلة إن الهدف من ذلك هو القضاء على حماس والسيطرة على القطاع وتحرير الرهائن المتبقين الذين اختطفوا خلال هجوم الحركة الإسلامية المباغت على جنوب الدولة العبرية في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

والإثنين، أفاد الدفاع المدني الفلسطيني عن مقتل 52 شخصا على الأقلّ في القصف الإسرائيلي على غزة.

ومنذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، عدّلت مجموعة “لوفتهانزا” التي تضمّ أيضا الخطوط الجوية السويسرية “سويس” والنمسوية “أوستريان ايرلاينز” والبلجيكية “براسلز ايرلاينز” والإيطالية “إيتا ايرلاينز”، رحلاتها إلى المنطقة مرّات عدّة، على غرار شركات طيران أخرى.

سلب/م ن/الح