لوك أويل الروسية تعتزم بيع أصولها في الخارج بعد العقوبات الأميركية

أعلنت شركة النفط الروسية لوك أويل الإثنين، أنّها تعتزم بيع أصولها الموجودة في الخارج، بعد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، حزمة عقوبات استهدفت شركتي النفط الروسيتين العملاقتين “لوك أويل” و”روسنفت”، بعدما أعرب عن إحباطه من عدم تعاون موسكو مع جهود إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وكان ترامب أحجم عن فرض عقوبات على روسيا لأشهر عدة. وأعرب عن أمله في أن تكون العقوبات المفروضة على الشركتين الروسيتين قصيرة الأجل وأن يوضع حدّ للحرب في أوكرانيا.

والإثنين، قالت “لوك أويل” في بيان، “نظرا للتدابير التقييدية من قبل بعض الدول ضد الشركة والشركات التابعة لها، تعلن الشركة نيتها بيع أصولها الدولية”.

وأضافت أنّ عملية تقديم العطاءات بدأت فعلا.

تشمل العقوبات الأميركية تجميد كافة أصول شركتَي “روسنفت” و”لوك أويل” في الولايات المتحدة، إضافة إلى منع الشركات الأميركية من التعامل معهما.

ويُعدّ هذان العملاقان ركيزة أساسية للعائدات النفطية والغازية التي تموّل المجهود الحربي الروسي ضد أوكرانيا.

وفي الوقت ذاته، استهدف الأوروبيون قطاع النفط الروسي بإعلان حزمة جديدة من العقوبات ضد موسكو، هي التاسعة عشرة منذ فبراير/شباط 2022.

وتنص الحزمة على وقف كامل لواردات الغاز الطبيعي المسال الروسي بحلول نهاية عام 2026 واتخاذ تدابير إضافية ضد أسطول الناقلات الشبح الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبات الغربية.

