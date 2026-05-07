لولا في واشنطن للقاء ترامب وسط قضايا حساسة واعتبارات انتخابية

afp_tickers

6دقائق

وصل الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى واشنطن الأربعاء، عشية اجتماع مع دونالد ترامب يسعى خلاله لمعالجة قضايا شائكة في محاولة لتحسين صورته في البرازيل قبل انتخابات تشرين الأول/أكتوبر.

ومن المقرر عقد الاجتماع بين الرئيسين صباح الخميس في البيت الأبيض.

وكانت العلاقات الدبلوماسية بين البرازيل والولايات المتحدة مضطربة، رغم أن الرئيسين اللذين يتعارضان أيديولوجيا بشكل جذري، يعترفان بوجود “كيمياء” بينهما على المستوى الشخصي.

وكان أول اجتماع رسمي بينهما في تشرين الأول/أكتوبر الماضي في ماليزيا، وديا.

ورفعت واشنطن لاحقا جزءا كبيرا من التعرفات الجمركية التي فرضها على البرازيل ردا على محاكمة الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو، حليف ترامب، والذي يمضي حاليا عقوبة بالسجن 27 عاما بتهمة محاولة انقلاب.

لكن الكثير تغير مذاك: أطاحت الولايات المتحدة نيكولاس مادورو في فنزويلا ودخلت في حرب ضد إيران إلى جانب إسرائيل.

ودان لولا الذي اتهم ترامب عام 2025 بأنه يسعى إلى “أن يصبح إمبراطور العالم”، التدخلين الأميركيين. وصرح الرئيس اليساري الشهر الماضي “أنا ضد أي تدخل سياسي، بغض النظر عن الدولة”.

ويصل لولا (80 عاما) إلى واشنطن مع شعبية سياسية ضعيفة بعد هزائم ساحقة في البرلمان البرازيلي. وقبل أقل من ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية، كان متقاربا جدا في استطلاعات الرأي مع فلافيو بولسونارو، الابن الأكبر لسلفه.

وقال أوليفر ستوينكل، أستاذ العلاقات الدولية في مؤسسة جيتوليو فارغاس في ساو باولو لوكالة فرانس برس، إن لولا يريد “تعزيز علاقته الشخصية مع ترامب” من أجل تقليل خطر التدخل الأميركي في الانتخابات.

وقال النائب روبنز بيريرا جونيور من حزب العمال الذي يتزعمه لولا “نحن متفائلون لأن الدعوة جاءت من ترامب… انتهى زمن العداء بين الولايات المتحدة والبرازيل”.

– جريمة منظمة –

يُعد الأمن الشغل الشاغل للناخبين البرازيليين، كما أن مكافحة الجريمة المنظمة تحتل مكانة بارزة على جدول أعمال اجتماع الرئيسين.

وأكد وزير المال البرازيلي داريو دوريغان الذي كان ضمن الوفد، الأربعاء أن بلاده ترغب في تعزيز التعاون في مكافحة عصابات المخدرات.

ووقّعت برازيليا وواشنطن اتفاقا في نيسان/أبريل لمكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات، يشمل تبادل البيانات لعمليات تفتيش الحاويات التي تعمل بين البرازيل والولايات المتحدة.

وجعل دونالد ترامب مكافحة ما يسميه “الإرهاب المرتبط بالمخدرات” أولوية في ولايته الثانية، واصفا المجموعات الإجرامية بأنها منظمات إرهابية أجنبية.

وقد سمح له ذلك، على سبيل المثال، بتبرير التدخل العسكري في فنزويلا لإطاحة الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.

ورأى ستوينكل أن البرازيل تريد أن تظهر أنها تؤدي دورها بشكل جيد في مكافحة عصابات المخدرات من أجل “تقليل خطر” إدراج واشنطن العصابتين الرئيسيتين في البلاد في لائحة المنظمات الإرهابية.

وقالت ريبيكا بيل تشافيز، رئيسة مركز “الحوار بين الأميركتين” للبحوث الذي يتخذ من واشنطن مقرا “تنظر الولايات المتحدة بشكل متزايد إلى هذه المجموعات على أنها منظمات إجرامية عابرة للحدود متطورة ذات نطاق إقليمي”.

وأضافت “لكن في البرازيل، يثير هذا الأمر مخاوف حقيقية بشأن التداعيات القانونية والسياسية والسيادية”.

– معادن نادرة –

ومن المتوقع أيضا أن يركز اجتماع لولا وترامب على الاهتمام الأميركي بالمعادن الأرضية النادرة في البرازيل والتي تعد رئيسية لتصنيع العديد من المنتجات التكنولوجية.

وتملك البرازيل ثاني أكبر احتياطات من العناصر الأرضية النادرة في العالم بعد الصين.

وأكد دوريغان الأربعاء أن “الاستثمار الأجنبي مرحب به، لكننا نريد تحفيز التصنيع من خلال إنشاء وظائف تتطلب مهارات عالية”.

من جهة أخرى، تجري الولايات المتحدة تحقيقا بشأن ممارسات تجارية غير عادلة قد تكون تمارسها البرازيل، بما في ذلك تحديد ما إذا كان نظام التحويل المصرفي المجاني “بيكس” يقوض القدرة التنافسية للشركات الأميركية.

وأحدث نظام “بيكس” الذي أطلق عام 2020، ثورة في المدفوعات في البرازيل وتجاوز استخدام البطاقات المصرفية، مع تسجيل سبعة مليارات معاملة في كانون الثاني/يناير وحده، وفقا للبنك المركزي.

فب/الح