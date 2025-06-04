مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة أميركيا تغلق مراكزها في غزة الأربعاء

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أغلقت “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة من الولايات المتّحدة مراكزها في قطاع غزة الأربعاء بعد مقتل عشرات الأشخاص على هامش عملياتها لتوزيع المساعدات خلال الأيام الأخيرة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن الطرق المؤدية إلى هذه المراكز، “مناطق قتال”.

ويصوّت مجلس الأمن الدولي الأربعاء على مشروع قرار يطالب بوقف لإطلاق النار ووصول المساعدات إلى قطاع غزة المدمّر الذي تتهدّده المجاعة جراء حرب مستمّرة منذ أكثر من عشرين شهرا، وحصار مطبق فرضته إسرائيل لأكثر من شهرين وأعلنت رفعه جزئيا مؤخرا. إلا أن المساعدات التي وصلت الى السكان، بقيت “قطرة في محيط”، وفق الأمم المتحدة.

ويتوقّع أن تستخدم الولايات المتحدة حق الفيتو للمرة الأولى خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الجديدة على مشروع القرار، رغم الضغوط الدولية المتنامية على إسرائيل لإنهاء الحرب، فيما تؤكد الأمم المتحدة أن كلّ سكان غزة البالغ عددهم قرابة 2,4 مليون، مهدّدون بالمجاعة.

وبدأت المؤسسة عملياتها في قطاع غزة قبل أكثر من أسبوع بقليل، بعدما رفعت إسرائيل جزئيا الحصار المطبق الذي حرم السكان من مساعدات حيوية. إلا ان توزيع المساعدات شهد فوضى عارمة مع تقارير عن سقوط ضحايا بنيران إسرائيلية قرب المراكز.

وفي منشور على حسابها على منصة فيسبوك، قالت المؤسسة، “في الرابع من حزيران/يونيو، ستُغلق مراكز التوزيع لأعمال الترميم وإعادة التنظيم وتحسين الكفاءة” على أن تستأنف عملياتها الخميس.

وأكد الجيش الإسرائيلي الإقفال الموقت للمراكز، محذرا من التنقّل على “الطرق المؤدية إلى مراكز التوزيع التي تعتبر مناطق قتال”.

– قتلى –

وأعلن الدفاع المدني الأربعاء أن 16 فلسطينيا على الأقل قتلوا في قصف جوي إسرائيلي استهدف خياما للنازحين من بينهم 12 شخصا قتلوا بجوار مدرسة لإيواء النازحين في خان يونس في جنوب قطاع غزة.

وكان الدفاع المدني أعلن الثلاثاء مقتل 27 شخصا “عندما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار من دبابات وطائرات مسيرة على آلاف المواطنين الذين تجمعوا قرب دوار العلم… وكانوا في طريقهم إلى مركز المساعدات الأميركي في رفح (جنوب) للحصول على مساعدات غذائية”.

وقال الجيش الإسرائيلي مساء الثلاثاء إن قواته “أطلقت عيارات نارية تحذيرية على بعد حوالى نصف كيلومتر من منطقة توزيع المساعدات، باتجاه مشتبه بهم كانوا يقتربون بشكل عرّض سلامة الجنود للخطر”، مشيرا الى أن التحقيق “جار في الحادثة، وسنكشف الحقيقة”.

وندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ب”إطلاق النار”، معتبرا أنه “من غير المقبول أن يخسر مدنيون حياتهم لمجرد أنهم يسعون الى الحصول على غذاء”، مكررا الدعوة الى إجراء تحقيق مستقل في ما جرى.

وأعلن البيت الأبيض أنه “ينظر في مدى صحة” معلومات تحدثت عن إطلاق نيران وسقوط قتلى قرب مركز لتوزيع المساعدات في جنوب قطاع غزة. وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارولاين ليفيت “نحن لا نثق تماما بما تقوله حماس”.

وكان الدفاع المدني في القطاع أعلن الأحد مقتل 31 شخصا وإصابة أكثر من 176 آخرين بنيران إسرائيلية خلال توزيع مساعدات غذائية في رفح أيضا، فيما نفى الجيش الإسرائيلي أن يكون أطلق النار على مدنيين، مشيرا الى تقارير “كاذبة”. وقالت مؤسسة غزة الإنسانية إن عملية التوزيع لم يتخلّلها أي حادث.

وترفض الأمم المتحدة والكثير من المنظمات غير الحكومية العمل مع “مؤسسة غزة الإنسانية” بسب مخاوف بشأن طريقة عملها وحيادها.

“إطلاق نار على الحشود” –

في جنوب قطاع غزة، غمر الحزن زوج ريم الأخرس وأولادها بعد مقتلها في إطلاق النار.

وقال نجلها زين منتحبا “كيف اتركك ترحلين يا أمي؟”، فيما أخذت شقيقته يد أمها وقبلتها وسط بكاء أطفال مفجوعين.

وروى محمد الشاعر، وهو من سكان المنطقة (44 عاما) وكان بين الحشود المتجهة الى مركز المساعدات، إنّ عددا كبيرا من الأشخاص بدأوا بالتحرك نحو مركز المساعدات “وفجأة، أطلقت القوات الإسرائيلية النار في الهواء، ثم بدأت تطلق النار مباشرة على الناس”.

وأضاف “بدأت طائرة هيلكوبتر و(مسيَّرة) كواد كابتر بإطلاق النار على الحشود لمنعهم من الاقتراب من حاجز الدبابات. ووقع قتلى وجرحى”.

وقال ردّا على سؤال “لا. لم أصل إلى المركز، ولم نحصل على طعام”.

وكثّفت إسرائيل عملياتها في غزة في 17 أيار/مايو، مؤكدة تصميمها على تحرير ما تبقى من رهائن إسرائيليين محتجزين في القطاع، والسيطرة على كامل القطاع والقضاء على حركة حماس التي شنّت هجوما غير مسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر تلته الحرب المدمّرة.

ومن بين 251 شخصا خُطفوا خلال هجوم حماس، لا يزال 57 محتجزين في غزة، أكد الجيش وفاة 34 منهم على الأقل.

وفي أحدث حصيلة نشرتها الثلاثاء وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في غزة، قُتل 54510 فلسطينيين وأصيب 124901 بجروح في الردّ الإسرائيلي، بينهم 4240 قتيلا منذ 18 آذار/مارس الماضي عندما انهارت الهدنة الهشة التي استمرت ستة أسابيع.

وأسفر هجوم حماس عن مقتل 1218 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند الى أرقام رسمية إسرائيلية.

بور-رر/غ ر/رض