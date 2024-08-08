مؤسسة ورلد سنترال كيتشن تعلن مقتل فلسطيني من موظفيها في غزة

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(رويترز) – قالت مؤسسة ورلد سنترال كيتشن الإغاثية غير الحكومية يوم الخميس إن فلسطينيا من موظفيها قُتل في غزة.

وذكرت المنظمة ومقرها الولايات المتحدة أن الموظف يدعى نادي السلّوت، وقالت إنها تعتقد أنه قتل في غير وقت العمل يوم الأربعاء بالقرب من دير البلح في وسط غزة. وأشارت إلى أنها لا تزال تسعى للحصول على المزيد من التفاصيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ليس لديه علم بوقوع مثل هذا الحادث، مضيفا أنه تواصل مع ورلد سنترال كيتشن.

وأضاف الجيش “حتى الآن لا علم للجيش الإسرائيلي بأي حادث تعرض فيه موظف بالمنظمة للأذى في أثناء تأدية عمله في الأيام الماضية”.

وقالت المنظمة في منشور على موقع إكس إن السلّوت كان “عضوا أساسيا في فريقنا للمخازن منذ الأيام الأولى لاستجابتنا في رفح وكان في جوهره محبا للخير”.

وكانت ثلاث ضربات جوية إسرائيلية استهدفت قافلة من مركبات المساعدات الإنسانية خلال تحركها بغزة في الأول من أبريل نيسان، مما أسفر عن مقتل سبعة من موظفي المؤسسة كان من بينهم أفراد من الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وبولندا. وأثار ذلك حالة غضب دولية.

ونفت إسرائيل في ذلك الوقت صحة الاتهامات بأنها تعمدت استهداف موظفي الإغاثة، وعبرت عن أسفها لمقتلهم.