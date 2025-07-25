مؤشرات على تخلي نتنياهو وترامب عن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

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القدس/واشنطن (رويترز) – تخلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة فيما يبدو عن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وذلك بعد يوم من سحب وفديهما من المحادثات.

وقال نتنياهو إن إسرائيل تدرس الآن خيارات “بديلة” لتحقيق أهدافها المتمثلة في إعادة الرهائن من غزة وإنهاء حكم حركة حماس في القطاع.

وذكر ترامب أن حماس لا ترغب في إبرام اتفاق، مشيرا إلى اعتقاده أن قادة الحركة “سيُلاحقون” الآن.

جاء ذلك في أعقاب تصريحات أدلى بها المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف مساء الخميس وحمّل فيها حماس مسؤولية الجمود في مفاوضات وقف إطلاق النار، التي تُجرى بوساطة قطر ومصر.

وأيّد نتنياهو تصريح ويتكوف وأكد أن حماس هي العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق.

وكانت حماس قدمت ردها على اقتراح وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة يوم الخميس، قبل أن تعلن إسرائيل بعد ساعات سحب مفاوضيها للتشاور.

ورفضت حماس تصريحات ويتكوف بشأن المحادثات، وقالت إن المفاوضين يُحرزون تقدما. وأضافت أن تصريحات ويتكوف تهدف إلى ممارسة ضغوط نيابة عن إسرائيل قبل جولة مفاوضات قادمة.

وكان من المقرر أن يستمر وقف إطلاق النار المقترح 60 يوما يتم خلالها السماح بدخول مساعدات إضافية إلى غزة، وإطلاق سراح بعض الرهائن الخمسين المتبقين الذين يحتجزهم المسلحون في القطاع مقابل إفراج إسرائيل عن سجناء فلسطينيين.