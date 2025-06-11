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ماسك يعرب عن أسفه لبعض انتقاداته لترامب قائلا إنها “تجاوزت الحدود”

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أعرب إيلون ماسك الذي كان مستشارا لدونالد ترامب عن أسفه الأربعاء لبعض الانتقادات الأخيرة التي وجّهها للرئيس الأميركي في إطار السجال العلني بينهما الأسبوع الماضي.

وكتب ماسك على منصة “إكس” “أشعر بالأسف على بعض منشوراتي المتعلقة بالرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي. تجاوزت الحدود”.

جاء ذلك بعد أيام على تهديد ترامب قطب التكنولوجيا الملياردير بـ”عواقب وخيمة” إذا سعى لدعم طعون ضد المشرعين الجمهوريين الذين سيصوتون لصالح إقرار مشروع قانون الميزانية المثير للجدل في الكونغرس.

وأثارت انتقادات ماسك الحادة لمشروع قانون ترامب “الكبير والجميل” للموازنة والمطروح حاليا أمام الكونغرس، الخلاف العلني بين أغنى رجل في العالم ورئيس أقوى دولة في العالم، الأسبوع الماضي.

وحضّ مشرّعون معارضون لمشروع قانون الميزانية ماسك، أحد أكبر ممولي حملة الحزب الجمهوري الرئاسية العام الماضي، على تمويل طعون ضد الجمهوريين الذين يصوتون لصالح إقرار مشروع القانون.

وقال ترامب لشبكة “إن بي سي نيوز” السبت “ستترتب عليه عواقب وخيمة في حال فعل ذلك”، من دون تحديد ماهية تلك العواقب، فيما وصف ماسك بـ”المسيء”.

بور-سكو/لين/ريم

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