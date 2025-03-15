ماسك يعلن أنّ صاروخه الضخم “ستارشيب” سيُطلَق باتجاه المريخ في نهاية 2026

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أعلن مؤسس “سبايس اكس” إيلون ماسك السبت أن صاروخ “ستارشيب” الضخم المصنّع من الشركة سيُطلَق باتجاه المريخ في نهاية عام 2026، محمّلا بروبوت “أوبتيموس” من “تيسلا”، مشيرا إلى إمكان نزول بشر على الكوكب الأحمر بعد بضع سنوات.

وقال ماسك عبر صفحته في منصة “إكس” إن “صاروخ ستارشيب سينطلق باتجاه المريخ في نهاية العام المقبل، محمّلا بروبوت أوبتيموس”، مضيفا “إذا سارت عمليات الهبوط على ما يرام، فقد يبدأ نزول البشر” على المريخ “في أقرب وقت ممكن بحلول عام 2029، مع أنّ سنة 2031 هي الأكثر ترجيحا”.

ويحتل صاروخ ستارشيب – وهو أكبر صاروخ في العالم – موقعا محوريا في رؤية ماسك طويلة الأمد لاستعمار المريخ.

وتنتظر وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) أيضا نسخة مُعدّلة من “ستارشيب” لاستخدامها كمركبة هبوط على القمر ضمن برنامج “أرتيميس” الذي يهدف إلى إعادة رواد الفضاء إلى القمر خلال العقد الحالي.

ولكن قبل أن تتمكن “سبايس إكس” من تنفيذ هذه المهام، يتعين عليها أن تُثبت أن المركبة موثوقة وآمنة لنقل الطواقم وقادرة على إنجاز المهمة المعقدة للتزود بالوقود في المدار- وهو أمر بالغ الأهمية للمهام المستقبلية في الفضاء العميق.

وقد واجهت “سبايس إكس” انتكاسة هذا الشهر عندما انتهت أحدث رحلة تجريبية لها للنموذج الأولي لـ”ستارشيب” بانفجار قوي، رغم النجاح في استعادة الطبقة المعززة في الاختبار المداري.

وكان ذلك بمثابة تكرار لما حصل في المحاولة السابقة.

بعد دقائق من الإقلاع وانفصال الطبقة المعززة، أظهر بث حي بالفيديو سقوط الطبقة العليا بشكل خارج عن السيطرة عليه قبل انقطاع الإشارة فجأة.

وقالت إدارة الطيران الفدرالية (FAA) إنه سيُطلب من “سبايس إكس” إجراء تحقيق قبل أن تتمكن من إطلاق المركبة مجددا.

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