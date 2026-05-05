ماسك يوافق على دفع 1,5 مليون دولار لتأخره في الإفصاح عن زياده حصته في تويتر

وافق إيلون ماسك على دفع غرامة قدرها 1,5 مليون دولار لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) لتأخره في الإفصاح عن زيادة حصته في تويتر.

في أوائل العام 2022، بدأ ماسك بشراء أسهم تويتر من خلال صندوقه الاستثماري، متجاوزا عتبة 5% من الملكية في منتصف آذار/مارس، قبل أن يستحوذ على الشركة بالكامل في نهاية تشرين الأول/أكتوبر.

كان هذا الخرق الأولي يُلزمه بإخطار الهيئة التنظيمية في غضون عشرة أيام. إلا أن ماسك لم يُبلغ إلا في أوائل نيسان/أبريل، أي بعد 11 يوما من الموعد المحدد، ما أدى إلى استدعاء هيئة الأوراق المالية والبورصات له أمام محكمة فدرالية في واشنطن في كانون الثاني/يناير 2025.

ومن دون الحاجة إلى الإقرار أو النفي باتهامات هيئة الأوراق المالية والبورصات، أبلغ الصندوق الاستثماري القاضية المشرفة على القضية باستعداده لدفع الغرامة البالغة 1,5 مليون دولار.

في حال الموافقة على اقتراح القاضية سباركل سوكنان، ستطلب هيئة الأوراق المالية والبورصات إسقاط التهم الموجهة ضد الرجل الأغنى في العالم.

بحسب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، سمح تأخر إيلون ماسك في الإفصاح عن زيادة حصته في تويتر بتوفير ما لا يقل عن 150 مليون دولار عند شراء أسهم الشركة التي أصبح اسمها “إكس” لاحقا.

وأكد أليكس سبيرو، محامي إيلون ماسك، أن الغرامة فُرضت على الصندوق الاستئماني وليس على رجل الأعمال الذي “لم يرتكب أي خطأ”.

وفي أواخر آذار/مارس، دانت هيئة محلفين في كاليفورنيا إيلون ماسك بتهمة تضليل مساهمي تويتر خلال عملية الاستحواذ على الشبكة الاجتماعية العام 2022.

وأشار ماسك إلى نيته استئناف هذا القرار.

وفي قضية كاليفورنيا، يُقدّر محامو المدعين قيمة الأضرار بـ2,6 مليار دولار.

