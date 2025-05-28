ماكرون: فرنسا تريد حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني

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جاكرتا (رويترز) – أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء رغبته في رؤية نهاية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني عن طريق حل الدولتين، وقال إنه لا توجد معايير مزدوجة في السياسة الفرنسية تجاه الشرق الأوسط.

ويقول دبلوماسيون وخبراء إن ماكرون يميل نحو الاعتراف بدولة فلسطينية، وهي خطوة قد تثير غضب إسرائيل وتعمق الانقسامات الغربية.

أضاف ماكرون متحدثا من إندونيسيا “الحل السياسي وحده هو الذي سيجعل من الممكن استعادة السلام والبناء على المدى الطويل.

“سننظم قريبا، بالتعاون مع السعودية، مؤتمرا حول غزة في نيويورك لإعطاء زخم جديد للاعتراف بالدولة الفلسطينية والاعتراف بدولة إسرائيل وحقها في العيش بسلام وأمن في هذه المنطقة”.