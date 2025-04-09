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ماكرون: فرنسا قد تعترف بدولة فلسطينية في يونيو

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باريس (رويترز) – ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء أن باريس قد تعترف بدولة فلسطينية في يونيو حزيران، مضيفا أن بعض دول الشرق الأوسط قد تعترف بدورها بإسرائيل.

وقال خلال مقابلة على قناة فرانس 5 “علينا أن نتحرك نحو الاعتراف (بالدولة الفلسطينية). وسنفعل ذلك خلال الأشهر القليلة المقبلة. لا أفعل ذلك لإرضاء أحد. سأفعله لأنه سيكون مناسبا في وقت ما”.

وأضاف “ولأنني أيضا أرغب في المشاركة في جهود جماعية تمكن المدافعين عن فلسطين من الاعتراف بإسرائيل بدورهم، وهو أمر لا يفعله الكثيرون منهم”.

وحصلت الدولة الفلسطينية على اعتراف ما يقرب من 150 دولة رغم أن معظم القوى الغربية الكبرى لم تتخذ تلك الخطوة، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان.

والسعودية وإيران والعراق وسوريا واليمن من بين الدول التي لا تعترف بإسرائيل.

وقال ماكرون “نستهدف تنظيم مؤتمر في يونيو بالتعاون مع السعودية لنتمكن من وضع اللمسات النهائية على التحرك نحو اعتراف متبادل من عدة دول”.

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