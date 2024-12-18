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ماكرون وأردوغان يناقشان الانتقال السياسي في سوريا

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باريس (رويترز) – قالت الرئاسة الفرنسية يوم الأربعاء إن الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيره التركي رجب طيب أردوغان اتفقا على أن عملية الانتقال السياسي في سوريا يجب أن تحترم حقوق كل الطوائف في البلاد.

وأفاد بيان صادر عن قصر الإليزيه بعد محادثات هاتفية بين الرئيسين بأنهما “عبرا عن رغبتهما في حدوث انتقال سياسي سلمي وممثل (لأطياف المجتمع)، وفقا لمبادئ القرار 2254، واحترام الحقوق الأساسية لكل السوريين، في أقرب وقت ممكن”، في إشارة إلى قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

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