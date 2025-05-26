ماكرون يؤكد أن بلاده شريك “أمين وموثوق” لفيتنام في مواجهة ترامب وشي

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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين أن بلاده شريك “أمين وموثوق” لفيتنام التي تتأثر بالتنافس المتنام على النفوذ التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وأكد ماكرون خلال لقاء مع الأمين العام للحزب الشيوعي تو لام الذي يتمتع بنفوذ كبير في البلاد، أن “فرنسا صديق معروف وأمين وموثوق (…) وفي المرحلة التي نعيشها، فإن هذا بحد ذاته ذو قيمة كبيرة”.

وتدعو فرنسا إلى ما يسمى باستراتيجية “المسار الثالث” التي تستند إلى “نظام مبني على القانون”، في ظل رفع الرسوم الجمركية الأميركية ما أثار اضطرابات في التجارة الدولية.

وتأمل باريس بأن تجد هذه الاستراتيجية صدى في فيتنام الواقعة بين فكي كماشة، فمن جهة التهديد بفرض رسوم جمركية إضافية مرتفعة بنسبة 46% على واردتها الى الولايات المتحدة، ومن جهة ثانية تردد حليفتها الصين عن التفاوض مع البيت الابيض.

وفي حين أتاح التاريخ الاستعماري الذي غالبا ما كان مؤلما بالنسبة لهانوي، إقامة جسور بين فرنسا وفيتنام ، ما زال الوجود التجاري الفرنسي هامشيا في هذا البلد الذي يشهد نموا سريعا مرده إلى ارتفاع الصادرات لا سيما النسيج والالكترونيات.

وفي مسعى للوصول إلى هذا الاقتصاد الناشئ، أعلن ماكرون توقيع عقود بقيمة تسعة مليارات يورو تقريبا بمناسبة هذه الزيارة التي يقوم بها يومي الاثنين والثلاثاء، وهو ما من شأنه أن يفتح “صفحة أكثر طموحا” في العلاقات الثنائية ويحقق تقاربا “في مجال الدفاع وصناعة الطيران والسكك الحديد”، بحسب قوله.

– تقدم في المجال النووي –

كذلك، تم تحقيق تقدم في مجال الطاقة النووية المدنية، في وقت تسعى الدولة الآسيوية التي تعتمد على الوقود الأحفوري إلى تلبية الحاجات المتزايدة لسكانها البالغ عددهم 100 مليون نسمة.

وأعلنت شركة الطيران المنخفضة الكلفة “فيت جيت إير” أنها طلبت شراء 20 طائرة من طراز إيرباص A330-900، كما ستقوم شركة “سي أم آ سي جي أم” مع شركة محلية ببناء ميناء جديد في هايفونغ بقيمة 600 مليون دولار.

وصل ماكرون إلى هانوي مساء الأحد برفقة زوجته بريجيت، في مستهل جولة في جنوب شرق آسيا ستقوده أيضا إلى إندونيسيا ثم سنغافورة. ومن المقرر أن يلتقي صباح الثلاثاء مع طلاب فيتناميين قبل توجهه بعد الظهر إلى جاكرتا.

كذلك، التقى ماكرون مع الأمين العام للحزب الشيوعي تو لام الذي يتمتع بنفوذ كبير في البلاد، والذي استضافه في باريس في تشرين الأول/أكتوبر.

وتناولا الغذاء في معبد الأدب، وهو نصب تذكاري مخصص لكونفوشيوس ويرمز إلى الثقافة الفيتنامية، حيث حضرا عرضا تقليديا للموسيقى والرقص.

وتعرض لام لانتقادات من مجموعات حقوقية بسبب قيامه بحملة قمع واسعة النطاق ضد معارضيه. ووثقت هيومن رايتس ووتش سجن أكثر من 170 معارضا سياسيا في البلاد، بينهم مدونون وناشطون بيئيون.

– بوتين “يكذب” –

ولم يتطرق الرئيس الفرنسي إلى هذه المواضيع الحساسة علنا.

لكنه وجه رسائل غير مباشرة إلى بكين مؤكدا على احترام “سيادة” دول المنطقة.

وأشار مسؤول كبير في الخارجية الفرنسية إلى أن “فيتنام تقف حقا على خط المواجهة في التوترات المتزايدة في بحر الصين الجنوبي”.

وشهدت هانوي في العامين 2023 و2024 على نحو غير مألوف، زيارات لقادة كبار مثل الرئيس الأميركي جو بايدن والصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين الذين جاءوا جميعا بنية التقرب من هذا الاقتصاد الناشئ الذي يواجه صعوبات لحرصه على تحقيق التوازن في علاقاته تحت مسمى “دبلوماسية الخيزران”.

في الآونة الأخيرة، حاولت فيتنام مرارا التقرب من البيت الأبيض وعائلة ترامب لتجنب الرسوم الجمركية الإضافية البالغة 46% والتي من شأنها أن تضر باقتصادها المعتمد بشكل كبير على الصادرات.

في حين اشار الإليزيه إلى أن جولة ماكرون ستتيح إظهار أن روسيا “تزعزع استقرار” آسيا، اتهم ماكرون بوتين بأنه “يكذب” عندما يتحدث عن رغبته ب”السلام”.

ودعا نظيره الأميركي إلى “ترجمة غضبه إلى أفعال” تجاه الرئيس الروسي الذي قال ترامب عنه إنه “أصيب بالجنون” بعد الهجمات الروسية الجديدة على أوكرانيا.

ففف/ريم/غ ر